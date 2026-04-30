Въпреки инфлацията: ЕЦБ остави лихвите без промяна

Въпреки инфлацията: ЕЦБ остави лихвите без промяна

bTV Бизнес екип

bTV Бизнес екип

Пазарите очакваха това решение

Управителният съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) взе решение да не променя размера на основните лихви, съобщави институцията. Решението е взето на фона на покачващата се инфлация в еврозоната в резултат на ефектите от конфликта в Близкия изток, пише БТА.

Европейска централна банка (ЕЦБ) реши да не променя основните си лихвени проценти. Те остават както следва: 2% по депозитното улеснение; 2,15% по основните операции по рефинансиране; 2,40% по пределното кредитно улеснение.

Така лихвените нива остават непроменени вече близо година. Последната корекция беше направена през юни 2025 г.

Войната в Близкия изток и ефектът върху инфлацията

От ЕЦБ посочват, че войната в Близкия изток е довела до рязко поскъпване на енергията. Това е засилило инфлацията и е повлияло негативно на икономическите настроения. Според централната банка, влиянието върху средносрочната инфлация и икономическата активност ще зависи от колко дълго ще продължи конфликтът, колко време цените на енергията ще останат високи, какви ще бъдат косвените и вторичните ефекти върху икономиката. Колкото по-продължителен е конфликтът и скъпата енергия, толкова по-силен ще бъде натискът върху инфлацията и икономиката.

Дянков призова за спешни мерки срещу високата инфлация

ЕЦБ: Еврозоната е в стабилна позиция

От ЕЦБ подчертават, че еврозоната е навлязла в този период на енергийно поскъпване при инфлация около целта от 2% и при икономика, показваща устойчивост през последните тримесечия. Дългосрочните инфлационни очаквания остават стабилни, въпреки че краткосрочните очаквания са се повишили значително.

Решенията ще зависят от данните

Управителният съвет на ЕЦБ заявява, че ще продължи да взема решения „заседание по заседание“, според постъпващите икономически и финансови данни.

Решенията за лихвите ще се основават на перспективите пред инфлацията и рисковете около нея, динамиката на базовата инфлация, ефективността на паричната политика. ЕЦБ изрично подчертава, че не поема предварителни ангажименти за бъдеща траектория на лихвените проценти.

Пазарите очакваха това решение

Решението съвпадна с очакванията на пазарите, които прогнозираха, че през април няма да има промяна в лихвите. Анализаторите обаче допускат възможна промяна през юни, заради ефектите от конфликта в Близкия изток върху инфлацията.

Според предварителните данни на Евростат, годишната инфлация в еврозоната се очаква да достигне 3% през април спрямо 2,6% през март.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

