7 юли 2025 г. ще остане паметен ден за феновете на тениса. Не само с емоционалната контузия на Григор Димитров в мача срещу световния номер 1 Яник Синер, но и с един жест, който обиколи света.

След като получи тежка гръдна травма и със сълзи в очите осъзна, че не може да продължи, Димитров намери сили да направи последното правилно действие на корта – да се ръкува със съдията, подпирайки контузената си ръка. Жестът, посрещнат с бурни аплодисменти от публиката, бързо се превърна в символ на устойчивост, класа и почтеност.

Payhawk овековечи мига

Компанията за финтех решения Payhawk, чийто бранд посланик е Григор Димитров, реши да почете този момент по необичаен начин. В Лондон бе създадена художествена инсталация под името „Дворът на устойчивостта“. Цял тенис корт е преобразен в арт пространство, изобразяващо ръкостискането като символ на морал, професионализъм и сила в трудни моменти. Това разбираме от поста на компанията в социалните мрежи.

От символ към преживяване

Инициативата не се изчерпа само с инсталацията. Payhawk отвори корта за цял ден безплатен достъп – за деца и възрастни, които искаха да тренират и да играят. По този начин символът се превърна в живо преживяване, споделено с местната общност.

„Дворът на устойчивостта“ е напомняне, че истинските шампиони не се измерват само с трофеи, а с характера, който показват в най-трудните мигове. С жеста си Григор Димитров даде пример за почтеност и класа, който надхвърля границите на спорта.

Payhawk е първата компания еднорог, основана от българите Христо Борисов, Бойко Караджов и Константин Дженгозов. Работата и е в сферата на финтех по решения за управление на разходите за местни и международни компании в над 32 държави да бъдат максимално ефективни и да контролират разходите в голям мащаб.

