БГ Бизнес Българите ще харчат до 250 лв. за коледни подаръци, 11% ще теглят кредит

Българите ще харчат до 250 лв. за коледни подаръци, 11% ще теглят кредит

БГ Бизнес

bTV Бизнес Новините

Вижте колко процента българи няма да купуват подаръци

Национално представително проучване на агенция JTN за коледното потребителско поведение на българите през 2025 г. показва, че празникът остава важен, но подаръците все по-често отстъпват място на семейните събирания и празничната трапеза. Изследването е проведено сред 400 респонденти, пише БНР. 

Колко ще похарчат българите?

Снимка: iStock

Според резултатите, малко над 60% от анкетираните планират да изхарчат до 250 лева за подаръци. Управляващият партньор на JTN Даньо Димитров отбелязва пред БНР, че разходите за трапезата почти се удвояват спрямо 2020 г., а акцентът върху близките и събирането с тях става все по-осезаем.

Финансова предпазливост

Българите остават внимателни с бюджета – 72% очакват допълнително повишение на цените по празниците, а 66% се подготвят за евентуални измами от страна на търговци. Около две трети ще покрият коледните си разходи от заплата, докато 11% ще се обърнат към кредити или заеми, спрямо едва 3% през 2020 г.

Близо 70% от работодателите са готови да дадат коледни бонуси на служителите си

Покупки и онлайн пазаруване

Снимка: iStock

60% от българите купуват коледните си подаръци в последния момент. Онлайн пазаруването продължава да расте – 41% планират да поръчат подаръци в интернет, но според Димитров, недоволството от куриерските услуги понякога спира по-бързото развитие на онлайн търговията. Все пак 10% от анкетираните заявяват, че тази година няма да купуват подаръци.

Колко пари ще похарчите за коледни подаръци тази година? (АНКЕТА)

Нови потребителски навици

Въпреки удобствата на големите хипермаркети, все повече хора предпочитат да пазаруват от специализирани магазини, показва проучването. Резултатите очертават тенденция към по-осъзнато и балансирано празнуване, където материалното отстъпва пред уютните моменти с близките.

