Колко пари ще похарчите за коледни подаръци тази година? (АНКЕТА)

Малко над 200 лева ще похарчат българите за коледни подаръци тази година. Това показва проучване на популярна онлайн платформа за сравнение на цени и продукти. Данните сочат, че по-голямата част от потребителите залагат на онлайн пазаруването. Средно около 225 лева е сумата, която хората планират да заделят за подаръци в края на годината, предава БНР.
Този бюджет обикновено покрива изненадите за около петима, а най-много шестима души от най-близкия семеен кръг. За приятели обаче се предвиждат значително по-скромни разходи – до около 25 лева на човек. Около 80% от анкетираните предпочитат да пазаруват по интернет, за да си спестят коледната суматоха и чакането по опашки, като празничните намаления в онлайн магазините вече са започнали. Най-често избираните подаръци са дрехи, козметика и играчки, а книги възнамеряват да подарят 28% от онлайн потребителите.
