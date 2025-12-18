BGN → EUR
= 0.511292 EUR
1 USD
1.66851 BGN
Петрол
59.5 $/барел
Bitcoin
$86,769.2
Последвайте ни
1 USD
1.66851 BGN
Петрол
59.5 $/барел
Bitcoin
$86,769.2
БГ Бизнес Колко пари ще похарчите за коледни подаръци тази година? (АНКЕТА)

Колко пари ще похарчите за коледни подаръци тази година? (АНКЕТА)

bTV Бизнес екип

80% от хората предпочитат да пазаруват по интернет

Малко над 200 лева ще похарчат българите за коледни подаръци тази година. Това показва проучване на популярна онлайн платформа за сравнение на цени и продукти. Данните сочат, че по-голямата част от потребителите залагат на онлайн пазаруването. Средно около 225 лева е сумата, която хората планират да заделят за подаръци в края на годината, предава БНР.

Този бюджет обикновено покрива изненадите за около петима, а най-много шестима души от най-близкия семеен кръг. За приятели обаче се предвиждат значително по-скромни разходи до около 25 лева на човек. Около 80% от анкетираните предпочитат да пазаруват по интернет, за да си спестят коледната суматоха и чакането по опашки, като празничните намаления в онлайн магазините вече са започнали. Най-често избираните подаръци са дрехи, козметика и играчки, а книги възнамеряват да подарят 28% от онлайн потребителите. 

Колко пари ще похарчите за подаръци за Коледа?

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата