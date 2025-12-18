Колко пари ще похарчите за коледни подаръци тази година? (АНКЕТА)

80% от хората предпочитат да пазаруват по интернет

Малко над 200 лева ще похарчат българите за коледни подаръци тази година. Това показва проучване на популярна онлайн платформа за сравнение на цени и продукти. Данните сочат, че по-голямата част от потребителите залагат на онлайн пазаруването. Средно около 225 лева е сумата, която хората планират да заделят за подаръци в края на годината, предава БНР.

Този бюджет обикновено покрива изненадите за около петима, а най-много шестима души от най-близкия семеен кръг. За приятели обаче се предвиждат значително по-скромни разходи – до около 25 лева на човек. Около 80% от анкетираните предпочитат да пазаруват по интернет, за да си спестят коледната суматоха и чакането по опашки, като празничните намаления в онлайн магазините вече са започнали. Най-често избираните подаръци са дрехи, козметика и играчки, а книги възнамеряват да подарят 28% от онлайн потребителите.

Колко пари ще похарчите за подаръци за Коледа? До 50 лв. 0

Между 50 и 150 лв. 0

Между 150 и 300 лв. 0

Над 300 лв. 0

Няма да подарявам подаръци 0 Резултати Гласувай

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN