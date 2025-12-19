Близо 70% от работодателите са готови да дадат коледни бонуси на служителите си

В анкетата са участвали 154 организации и предприятия

Традиционното предколедно проучване, проведено от Българската търговско-промишлена палата (БТПП) в периода 9-13 декември 2025 г., не показва съществена промяна в практиките на българските фирми по отношение на допълнителните възнаграждения (бонуси) около Коледа, въпреки че делът на фирмите, които ще дадат бонуси, е по-малък в сравнение с 2024 г., а именно 67 на сто, сравнено със 74 на сто от проучването за 2024 г., съобщиха от Палатата.

В анкетата са участвали 154 организации и предприятия от различни сектори - производство, услуги, търговия, машини и оборудване, храни и напитки и други, предоставяйки задълбочен поглед върху динамиката на мотивационната политика в страната. В сравнение с предходното проучване през 2024 г. се наблюдава спад на участвалите в анкетата мениджъри, най-вероятно заради нестабилна икономическа и политическа среда в края на 2025 г., както и несигурността около бюджетната процедура и основните макроикономически параметри и политики относно данъчно-осигурителните режими и трудови и социални плащания, коментират от Палатата.

По отношение на начина на определяне на бонусите, проучването показва, че голям процент от работодателите предоставят бонуси според индивидуалното представяне на всеки служител (47 на сто), а тези, които дават еднаква сума за всички, са 41,22 на сто. Не е малък процентът на фирмите (12,21 на сто), които определят бонуса според йерархията и длъжността в компанията.

Относно размера на предвижданите от работодателите бонуси, най-голям дял заемат тези, които ще определят сума в рамките 200-500 лв. (29,63 на сто), както и тези, които ще организират коледно тържество за служителите. Забелязва се спад в процента на фирмите, които ще дадат бонуси само до 200 лв. - от 24,19 на сто през 2024 г. на 20 на сто за 2025 г. В същото време, се наблюдава и леко увеличение на по-големите бонуси над 1000 лв. (дори могат да се дефинират и в диапазона на 13-та заплата), които от 13 на сто през 2024 г. нарастват до 20,74 на сто през 2025 г.

Проучването показва, че 58,78 на сто от фирмите запазват същия размер на бонусите си в сравнение с миналата година, докато един съществен дял от 27,48 на сто са увеличили размера на своите бонуси. Само 13,74 на сто планират да предоставят по-ниски бонуси, което е увеличение с 0,41 на сто през 2025 година.

От БТПП отбелязват, че през 2025 броят на респондентите е намалял чувствително, достигайки 154 участника, на фона на 236 фирми за 2024 г. и посочват, че тази промяна отразява недостатъчния интерес към темата за коледните бонуси/възнаграждения на фона на нестабилността и несигурната икономическа обстановка на прага на влизане в еврозоната и липсата на одобрен бюджет, и очаквани повишени разходи за труд. БТПП отчита сериозен ръст в сравнение с 2024 г. на фирмите, които ще се въздържат от коледно мотивиране на служителите, предвид и периода, в който е направена анкетата, когато в проектобюджета бяха заложени все още спорни за бизнеса политики, свързани с увеличаване на данъчноосигурителната тежест.

