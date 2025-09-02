Българинът е третият по сила купувач на инвестиционно злато в Европа

Инвестиционното злато е привлекателно, защото не се облага с ДДС

Пазарът на инвестиционно злато в България е пред рекорд – 1 млрд. лв. за тази година, обяви в интервю пред БНР Стоян Тонев, представител на дилър на благородния жълт метал.

По думите му пазарът у нас е вече над 15 години и в Европа българинът е третият по сила купувач на злато - след германеца и поляка.

„До този момент сме на около 800 млн. лв. и тази година ще надминем милиард по купуване на инвестиционно злато", каза Тонев.

Той обясни, че цената на златото се покачва в световен мащаб и инвеститорите обръщат внимание. Ръстът на цената е започнала от 2019 г., съществен е и нараства всяка година, като особено голям е през 2024 г., както и тази година.

"Войната в Украйна също е фактор за цената, тя започна през февруари 2022 г. и в средата започна купуването на злато от централните банки. Те са основен играч, умен играч. Когато те купуват трябва и инвеститорите да купуват", препоръча експертът. И посочи, че Централните банки са купили 1080 тона през 2024 г., а за тази ще е около 1000 тона.

"Купуването сигнализира за висока финансова култура. А и българинът е последният преживял хиперинфалация, 1997 г. Виденовата зима. Бих нарекъл българина "предпазлив инвеститор" и на това отдавам голямото търсене на инвестиционно злато у нас", допълни той.

Според него българите, които имат пари в кеш, ги обръщат в злато и затова има допълнително търсене.

Тонев обясни, че инвестиционното злато е с проба над 900, което е над 90% злато в продукта. Експертът припомни и че инвестиционното злато е атрактивно и защото не се дължат данъци – освободено е от ДДС и мита в цял свят. Данък се дължи само, ако се купи и продаде по-скъпо, защото тогава има печалба.

