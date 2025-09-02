Защо гел лакът за нокти с TPO е забранен в ЕС — но не и в САЩ

Забраната влезе в сила на 1 септември

От 1 септември Европейският съюз забрани TPO (триметилбензоил дифенилфосфин оксид) – съставка, която често се съдържа в гел лаковете за нокти.

TPO придава на ноктите блестящ завършек и ускорява времето за изсъхване под UV или LED светлина. За разлика от традиционния лак, геловете осигуряват дълготраен блясък и издържат за няколко седмици.

Защо ЕС забрани TPO?

Въпреки популярността си, TPO беше определен като токсичен, след като изследвания показаха, че веществото може да повлияе на плодовитостта и да увреди репродуктивното здраве. Не всички гел лакове съдържат TPO, но в много фигурира като съставка.

Европейският съюз, който вече забранява химикали като BHA и BHT, все още разрешени в САЩ, класифицира TPO като „канцерогенно и токсично за репродуктивността“.

Някои експерти посочват, че забраната е предимно предпазна мярка, тъй като доказателствата за вреда са базирани главно на изследвания върху животни.

„ЕС забранява веществото от предпазливост, защото потенциалните рискове налагат по-строга регулация, дори без мащабни изследвания върху хора. Това е превантивна стъпка, а не реакция на категорични доказателства“, обяснява дерматологът д-р Хана Копелман от DermOnDemand.

TPO се използва и за втвърдяване на зъбни пломби с UV светлина, но забраната на ЕС се отнася само за козметични продукти, отбелязва New York Post.

Преди 1 септември веществото беше разрешено за професионална употреба в салони при концентрация до 5%. Сега продажбата, рекламата и използването на продукти с TPO са напълно забранени. Решението беше обявено през май 2024 г., а краткият срок за въвеждане на забраната предизвика недоволство сред вносители и професионалисти в индустрията.

САЩ все още не регулират TPO

В Съединените щати веществото все още не е забранено, което означава, че гел лакове с TPO се продават легално. Потребителите могат да намалят риска, като избират продукти без TPO и се уверяват, че процедурата се извършва в добре проветрено помещение.

Освен TPO, при посещенията в салони за маникюр има и други рискове: UV светлината може да увеличи риска от рак на кожата, а честата употреба на гел лак може да доведе до изтъняване или отслабване на нокътната плочка, предупреждават експерти.

Китай води класацията в световния пазар за грижа за ноктите

През 2025 година световният пазар за грижа за ноктите се очаква да достигне приходи от 12 милиарда щатски долара. Анализите прогнозират стабилен годишен ръст от 3,28% за периода 2025–2030 година, според данни на Statista.

Китай заема водеща позиция в световен мащаб, като се очаква да генерира приходи от около 2 милиарда долара през същата година. Това го прави най-големият пазар за продукти и услуги, свързани с грижата за ноктите.

Средно на глобално ниво, всеки човек ще допринесе с около 1,66 долара към приходите на пазара през 2025 година.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN