България въвежда изискванията за работещите през цифрови платформи

Кого обхващат тези изисквания

До края на тази година страната ни трябва да въведе изискванията на Европейската директива за подобряването на условията на труд при работата през дигитални платформи, която определя статута на заетите в тях.

Директивата задължава платформите да се регистрират в държавата, в която оперират и да предоставят на местните власти данни за броя на заетите, най-често като куриери, таксиметрови шофьори, фрийлансъри и които погрешно са класифицирани като самонаети, съобщава БНР.

В социалното министерство вече е сформирана работна група с предсткавители на бизнеса и синдикатите за промени в трудовото ни законодателство, а Икономическият и социален съвет също излезе с анализ по темата.

Все повече хора работят през цифрови платформи - доставчици, шофьори, преводачи, програмисти, представители на десетки други професии.

"Има регистрирани над 500 активни цифрови трудови платформи за труд, които осигуряват работа на 28 милиона лица в Европейския съюз, казва националният секретар на КНСБ Величка Микова.

Макар моделът на заетост да се развива бързо, голяма част от платформените работници остават извън традиционната защита на трудовото законодателство, което налага то да се актуализира, включително и в България.

"Както обичайните работници и служители, също трябва да имат защита. В повечето случаи такива работници и служители остават необхванати от закона или Кодекса на труда", допълни Микова в подкаста "Студио КНСБ".

От своя страна Чавдар Христов, консултант "Правна закрила на труда" в синдиката, който е и докладчик на анализа на директивата, направен от Икономическия и социален съвет, допълва: "Този режим носи гъвкавост за бизнеса, за работодателите, но не носи сигурност за работниците. И трябва да се намери балансът между гъвкавостта и сигурността."

А вицепрезидентът на синдиката Тодор Капитанов коментира, че трябва да има и контрол:

"Първо, хората, потребителите на тези услуги трябва да са наясно, че това е необходим, този контрол за тяхната сигурност и не само. Нямаш никаква представа за този човек, който ти носи храна, за неговото здравословно, физическо, психическо и всякакво друго състояние. Нашите настоявания са всъщност всички работещи под на цифрови платформи, по презумпция да се водят, че са работници и служители на трудов на договор."