Таен град под леда: НАСА разкрива в Гренландия скрита ядрена база от Студената война

Идеята на въпросната база е била доста амбициозна

През годините са открити безброй неща, които са били скрити под дебели слоеве лед в продължение на векове. Древни инструменти, животински тела, самолети от Втората световна война, вулкани, почти няма нещо, което ледът да не е скрил, а учените по-късно да не са открили.

По време на полет над ледената покривка на Гренландия през април 2024 г. обаче, ученият от НАСА Чад Грийн се натъква на едно от най-необикновените открития до момента - тайна военна база.

Анализирайки радарни изображения на леда, Грийн забелязва необичайни структури, за които скоро е потвърдено, че принадлежат на Camp Century, 65-годишна американска военна база от времето на Студената война, заровена на около 30 метра под повърхността на обширната ледена покривка на Гренландия, пише Smartlife.rs.

„Точно търсехме дъното на ледената покривка и изведнъж се появи Camp Century“, каза Алекс Гарднър, експерт по ледени пейзажи в Лабораторията за реактивно движение (JPL) на НАСА, който участва в проекта. „В началото дори не знаехме какво гледаме“.

Лагер Сенчъри, известен още като „градът под леда“, е построен от американски военни инженери в строго секретна обстановка между юни 1959 г. и октомври 1960 г.

Комплексът е имал 21 подземни тунела с обща дължина от почти три километра. На радарни изображения, направени от НАСА, много от сградите на базата все още могат да се различат ясно днес.

Изследването е използвало системата UAVSAR (Synthetic Aperture Radar), технология, подобна на LiDAR, която често се използва за откриване на скрити структури, като например древни градове на маите. Докато LiDAR използва лазерни лъчи, UAVSAR използва радиовълни, които могат да проникнат през леда.





Съединените американски щати и Дания подписаха Споразумението за отбрана на Гренландия през 1951 г., което позволи на американската армия да изгради военни съоръжения на този остров, който тогава е бил част от Дания.

Но изграждането на самата база беше изключително трудно начинание. На леденото плато температурите паднаха до минус 70 градуса по Целзий, а ветровете достигнаха скорост от почти 200 километра в час.

За строителството бяха доставени над 6000 тона строителни материали с помощта на тежки снегомобили, които се движеха със скорост само три километра в час. Самото транспортиране от американската база в Тула продължи около 70 часа.

Инженерите първо изкопаха огромни траншеи в снега и леда. Най-големият сред тях беше проход с дължина около 300 метра, известен като Главна улица, след което вътре в траншеите бяха издигнати дървени сгради със стоманени покриви.

Най-ценната част от комплекса беше един от първите ядрени реактори със средна мощност PM-2A, който произвеждаше електричество за цялата база.

Работата с реактора в екстремни арктически условия изискваше изключително внимание, но именно това позволи на подземния град да функционира. По време на престоя си в Camp Century учените постигнаха значителни геоложки постижения.

Те бяха сред първите, които изследваха ледените ядра на Гренландия, докато почвени проби разкриха, че в далечното минало районът е бил покрит с гори и богат на растителен и животински свят.

Научните изследвания обаче бяха само част от историята. Самата база не беше тайна. Американската армия дори направи рекламен филм за този проект. Това, което обаче се пазеше в строго секретна тайна, беше истинската цел на строителството.

Наречен „Проект Леден червей“, американската армия планираше да изгради обширна мрежа от тунели под ледената покривка на Гренландия, за да разположи балистични ядрени ракети.

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Планът предвиждаше до 135 000 квадратни километра допълнителни подземни тунели, достатъчно място за около 600 ракети. За да ги обслужват, щяха да бъдат построени 60 центъра за изстрелване, в които около 11 000 войници щяха да живеят постоянно. Датското правителство не беше информирано за всичко това.

Много бързо стана ясно, че целият проект е почти невъзможен за изпълнение. Ледът постоянно се измества и деформира тунелите, поддръжката на базата е изключително скъпа, а техническите препятствия се оказват почти непреодолими. Поради това, Camp Century е изоставен още през 1967 г.

Едва три десетилетия по-късно, през 1997 г., Датският институт за международни отношения публикува документи, които разкриват съществуването на Проект „Леден червей“ и истинската му цел.

Въпреки че ядреният реактор е премахнат след затварянето на базата, един сериозен проблем остава под леда. По време на 33 месеца работа реакторът произвежда повече от 178 000 литра радиоактивни отпадъци.

Тези отпадъци никога не са били премахнати. Те остават заклещени под ледената покривка в продължение на десетилетия, с предположението, че ледът ще остане замръзнал завинаги. Но изменението на климата променя това.