България ще участва с 10% в проучването за петрол и газ в Черно море

България няма да дължи пари за вече извършените три сондажа в дълбоко Черно море

Българската държава, чрез „Български енергиен холдинг“ (БЕХ), влиза в правата за проучване на петрол и газ в дълбоко Черно море съвместно с компаниите OMV и NewMed. Това заяви министърът на енергетиката в оставка Жечо Станков, предаде БГНЕС.

Станков подчерта, че за пръв път в новата история на България, държавата няма да се облагодетелства единствено от концесионни такси, а ще участва активно с дял в търсенето и проучването. „Процентът, с който държавата ще се включи е 10%“, уточни той.

В резултат на преговорите също така е решено, че България няма да дължи пари за вече извършените три сондажа в дълбоко Черно море, а ще инвестира съвместно с OMV и NewMed в новите два сондажа. Първият от тях вече се изпълнява.

„В БЕХ ще създадем допълнителна дирекция, която ще отговаря за търсенето и проучването на територията не Черно море“, каза той и добави, че това е дълго очаквано решение, което ще даде сигурност на доставките на природен газ.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN