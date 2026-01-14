BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
1 USD
1.1654 BGN
Петрол
63.84 $/барел
Bitcoin
$95,052.9
Последвайте ни
1 USD
1.1654 BGN
Петрол
63.84 $/барел
Bitcoin
$95,052.9
БГ Бизнес България ще участва с 10% в проучването за петрол и газ в Черно море

България ще участва с 10% в проучването за петрол и газ в Черно море

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

България няма да дължи пари за вече извършените три сондажа в дълбоко Черно море

Българската държава, чрез „Български енергиен холдинг“ (БЕХ), влиза в правата за проучване на петрол и газ в дълбоко Черно море съвместно с компаниите OMV и NewMed. Това заяви министърът на енергетиката в оставка Жечо Станков, предаде БГНЕС.

Станков подчерта, че за пръв път в новата история на България, държавата няма да се облагодетелства единствено от концесионни такси, а ще участва активно с дял в търсенето и проучването. „Процентът, с който държавата ще се включи е 10%“, уточни той.

Газът в Европа поскъпва над 32 евро за мегаватчас

В резултат на преговорите също така е решено, че България няма да дължи пари за вече извършените три сондажа в дълбоко Черно море, а ще инвестира съвместно с OMV и NewMed в новите два сондажа. Първият от тях вече се изпълнява.

Honda сменя емблемата си

„В БЕХ ще създадем допълнителна дирекция, която ще отговаря за търсенето и проучването на територията не Черно море“, каза той и добави, че това е дълго очаквано решение, което ще даде сигурност на доставките на природен газ. 

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата