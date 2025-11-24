България се придвижва напред в международна класация за състоянието на цифровата среда

На българите им се налага да работят по 11 минути на месец, за да си подсигурят връзката в интернет

България заема 11-то място в световния индекс за тази година на компанията Surfshark - “Digital Quality of Life 2025” (DQL), при предходна 18-а позиция. Индексът има за цел да проучва и проследява цифровото благополучие на страните по пет признака: достъпност на фиксиран интернет, качество на интернет, цифрова инфраструктура, цифрова сигурност и от тази година по изкуствен интелект. България изостава от Румъния (6-о място), но изпреварва Сърбия (47-а позиция). Финландия оглавява тазгодишната класация, докато САЩ водят в индекса за изкуствен интелект (ИИ), въпреки че общата оценка им отрежда 16-о място в класацията, съобщиха от “Сърфшарк“.

В случая на България, тя се представя най-добре по линия на достъпността на фиксираната интернет връзка, но се изправя пред предизвикателства в цифровата си инфраструктура, където е на 60-о място. Страната се класира на 21-ва позиция по цифрова сигурност, на 41-о място по качество на интернет и е 49-а в категорията за изкуствен интелект, изпреварваща 72 държави, включени в изчисляването на индекса. Тази нова категория проучва степента на привлекателност на страните за привличане на инвестиции в областта на ИИ, а също така и готовността им да внедрят технологията в публичната администрация.

А ето и какви са обобщенията за България във всяка една от петте категории, формиращи крайната оценка в DQL.

Спрямо достъпността на фиксираната интернет връзка, авторите на проучването заявяват, че на българите им се налага да работят по 11 минути на месец, за да си подсигурят връзката в интернет. За сравнение в Румъния показателят е 13 минути.

Мобилната свързаност обаче остава скъпа, като за нея българите трябва да работят около 46 минути. Това е шест пъти повече от Ангола, която се характеризира с най-достъпната мобилна връзка в класацията със своите 7 минути и 27 секунди на месец.

За качеството на интернет връзката, България е над средата за света, заемайки 41-ва позиция. Скоростта на фиксирания интернет в България е средно 155 Mbps (мегабайта за секунда), при 463 Mbps скорост за най-бързата мрежа в света на Сингапур. Данните за средната скорост на мобилния интернет за България е от 271 Mbps, при най-бързата мрежа в тази категория на ОАЕ от средно 576 Mbps.

Спрямо Румъния мобилният интернет в България е със 152 процента по-бърз от този на северната ни съседка, но пък скоростта на фиксирания интернет е с 52 процента по-бавна.

Спрямо миналата година скоростта на мобилния интернет в България се подобрява с 26 процента, докато подобрението при фиксирания е от 13 процента.

България е 21-ва в света по цифрова сигурност, изкачвайки се с една позиция спрямо индекса за 2024 година. Цифровата сигурност измерва степента на сигурност на хората в онлайн среда. За страната се посочва, че е подготвена да противодейства на кибер престъпления, а като държава членка на ЕС и субект на GDPR разполага със здраво законодателство в областта на защита на данните, предаде БТА. Тук България е зад Румъния, която е четвърта, но изпреварва Сърбия (44-а) в категорията за цифрова сигурност.

България продължава да е изправена пред предизвикателства при цифровата инфраструктура и готовността за внедряване на ИИ, според съставителите на индекса. Напредналата цифрова инфраструктура позволява на населението да използват достъпа до интернет за осигуряване на всякакви всекидневни нужди - от работа и образование до пазаруване. В тази част изследването проучва броя на хората с достъп до интернет и готовността на страната да използва цифрови технологии по ефективен начин. Хората с достъп до интернет в България са 82 процента от населението и това класира страната 71-ва в света. По критерия за технологичната готовност България е на 53-то място.

Това има общо и с инвестиционния потенциал на страната в областта на ИИ и степента й на готовност за внедряване на ИИ, по който признак е 50-а.

При ИИ и неговото развитие САЩ са начело, с малка преднина пред Сингапур и Южна Корея. Европа е представена в челните редици от 4 страни - Великобритания, Франция, Германия и Нидерландия.

Индексът DQL изследва 121 държави на базата на отворени и достъпни данни от САЩ, Световната банка и други публични и достоверни източници. Компанията Surfshark работи в сферата на киберсигурността, като нейната централа се намира в Нидерландия. Компанията разполага с поздразделения в Литва и Полша.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN