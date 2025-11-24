IDLES и Three Days Grace са първите потвърдени имена за Sofia Live Festival 2026

SOFIA LIVE FESTIVAL открехва вратата към шестото си издание с две мощни имена, които ясно очертават амбицията на фестивала да представи едни от най-значимите и енергични банди на съвременната рок и алтернативна сцена.

На 27 и 28 юни 2026 г. Vidas Art Arena в Борисовата градина отново ще бъде дом на едно от най-очакваните музикални събития у нас, а старта на програмата дават британската пост-пънк сензация IDLES и канадските рок гиганти Three Days Grace, които ще оглавят вечерта на 27 юни. Две групи, които никога не оставят публиката равнодушна и обединени в една вечер, обещават истински музикален взрив. Бунтарите IDLES ще стъпят за първи път на българска сцена, а канадците от Three Days Grace се завръщат у нас, но за първи път заедно с оригиналния си вокалист Адам Гонтиер, исторически момент, очакван от феновете повече от десетилетие.

„Тази година искаме фестивалът да бъде по-смел, по-емоционален и още по-разпознаваем на международната карта. IDLES и Three Days Grace носят огромна енергия и автентичност, които идеално се вписват във философията ни – живата музика да се преживява, а не просто да се слуша,“ споделя Рут Колева съосновател на фестивала.

IDLES идват в София в момент, в който са сред най-обсъжданите и влиятелни банди на алтернативната сцена. Създадени в Бристол през 2009 г., те умело лавират между пънк и неговите поджанрове - пост-пънк и арт-пънк, като съчетават яростни китарни рифове, ударни ритми и послания, които никога не остават без отзвук. Музиката им е движеща се по ръба смесица от суровост, самоирония, политическа и социална чувствителност, а текстовете им се впускат смело в теми като единство, идентичност, токсична мъжественост, класово напрежение и човешка уязвимост. IDLES се утвърдиха като една от най-важните и безкомпромисни групи на своето поколение. Известни със суровата си енергия, катарзисните си концерти и ярката емоционална откровеност, те изминаха пътя от ъндърграунд култова банда до световна сила, носеща номинации за GRAMMY, BRIT и Mercury Prize.

Петте им студийни албума, от експлозивния Brutalism до TANGK от 2024 г., остават сред най-обсъжданите алтернативни релийзи на последното десетилетие, благодарение на които IDLES изградиха глобална общност, обединена от непокорство, уязвимост и радост. На живо те са стихия, банда, която не просто свири, а преобразява сцената, разпродавайки арени в цяла Великобритания, оглавявайки големи фестивали като Гластънбъри и свирейки по света пред все по-растяща публика.

Появата им на SOFIA LIVE FESTIVAL бележи първото им гостуване у нас и обещава среща, която феновете на суровия, осмислен и емоционално зареден пост-пънк очакват с огромно вълнение и несъмнено ще бъде едно от големите събития на летния сезон.

Към британските бунтари се присъединяват Three Days Grace, една от най-успешните модерни рок групи на XXI век, които ще пристигнат в България за първи път с оригиналния си вокалист Адам Гонтие, който ще застане рамо до рамо с Мат Уолст. След грандиозното си събиране, Three Days Grace обявиха завръщането си в Европа през 2026 с мащабно турне и Sofia Live Festival е част от него, На 27-ми юни българските фенове най-сетне ще могат да видят емблематичния глас зад хитовете, оформили цяло поколение.

Мултиплатинените канадци балансират между яростни хард рок химни и интроспективни балади, като на сцената във Vidas Art Arena се очаква сетлист, който обхваща най-емблематичните им песни „I Hate Everything About You“, „Never Too Late“, „Animal I Have Become“, „Pain“, както и съвсем нов материал, по който Адам Гонтие и Мат Уолст работят заедно. Three Days Grace имат 19 рок хита №1, над 5 милиарда стриймове, милиони продадени албуми и репутация на банда, която владее сцената със свръхенергия и прецизност.

Завръщането им в България обещава да бъде триумфално и ще остане в историята на фестивала с двойна вокална сила и нов заряд.

Междувременно фестивалът отчита ново признание, за поредна година SOFIA LIVE FESTIVAL е сред номинираните за най-престижните фестивални награди в Европа — European Festival Awards, в категория „Best Small Festival“ (до 10 000 души капацитет). Номинацията затвърждава мястото му сред водещите независими фестивали на континента и подчертава амбицията му да развива музикалната сцена в София и региона.

Билети за SOFIA LIVE FESTIVAL могат да бъдат намерени на www.sofialivefest.com, в ticketstation.bg, мрежата на Eventim и партньорските каси.

Промоционалните цени до обявяване на следващите имена от афиша на фестивала са 150лв./ € 76.69 за двудневен пас и 99лв. / € 50.62 за еднодневен билет.

