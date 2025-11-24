Икономиката на еврозоната отново расте, но един голям проблем не изчезва

Инфлационният натиск се засилва сред производителите, като цените на продукцията нарастват с най-бързия темп от март насам

Икономиката на еврозоната отново показва растеж, но все още има сериозни предизвикателства. Основният двигател на разширението остава секторът на услугите, докато слабата производствена активност и нарастващите разходи продължават да оказват натиск върху бизнеса, предава Euronews.

Бизнес активността в региона запази стабилно ниво през ноември, като темпът на растеж остана близък до този от октомври – най-силното разширяване за последните повече от две години, благодарение на устойчивостта в сектора на услугите. В същото време разходите за предприятията се увеличиха значително, вероятно поради по-високите тарифи и растящите сметки за електроенергия.

Снимка: iStock

Индексът на мениджърите по поръчките (PMI), публикуван от S&P Global, показва лек спад на композитния PMI до 52,4 пункта през ноември спрямо 52,5 пункта през октомври, в съответствие с прогнозите. Секторът на услугите обаче се справя най-добре, като индексът достигна 53,1 пункта – най-високото му ниво от май 2024 г., надминавайки очакванията за умерено забавяне.

Производството губи инерция, като PMI падна до 49,7 пункта – най-ниското му ниво за последните пет месеца, което подчертава трудностите пред сектора. Новите поръчки се забавиха през ноември, а слабото външно търсене продължава да влияе негативно върху перспективите за бизнеса. Поръчките за износ, включително търговията в рамките на еврозоната, намаляха за втори пореден месец.

Инфлационният натиск се засилва сред производителите, като цените на продукцията нарастват с най-бързия темп от март насам, подхранвани от увеличението на разходите в сектора на услугите и подновената инфлация в производството. Въпреки това фирмите трудно прехвърлят тези разходи върху клиентите, като инфлацията на продажните цени се забави до най-ниското си ниво от повече от година, което води до по-тесни печалбени маржове.

На национално ниво Германия показва признаци на забавяне, като композитният PMI спадна до 52,1, а производството и услугите изгубиха инерция. Франция, напротив, демонстрира стабилизация, подкрепена от възстановяването на услугите, макар че производството остава слабо. Извън тези две икономики, останалата част от еврозоната отбелязва най-силното подобрение в бизнес активността от април 2023 г.

Глобалните и европейските пазари реагираха с натиск, повлияни от разпродажби на технологични акции и намаляващи очаквания за намаление на лихвите от Федералния резерв на САЩ. В Европа банковите и индустриалните акции водеха към спад, като германският DAX се понижи с около 1%, а фондовите индекси Euro STOXX 50 и италианският FTSE MIB също отбелязаха спадове. Френският CAC 40 беше относително устойчив, с минимално понижение от 0,5%.

