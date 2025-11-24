Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Икономиката на еврозоната отново расте, но един голям проблем не изчезва
Икономиката на еврозоната отново показва растеж, но все още има сериозни предизвикателства. Основният двигател на разширението остава секторът на услугите, докато слабата производствена активност и нарастващите разходи продължават да оказват натиск върху бизнеса, предава Euronews.
Бизнес активността в региона запази стабилно ниво през ноември, като темпът на растеж остана близък до този от октомври – най-силното разширяване за последните повече от две години, благодарение на устойчивостта в сектора на услугите. В същото време разходите за предприятията се увеличиха значително, вероятно поради по-високите тарифи и растящите сметки за електроенергия.
Индексът на мениджърите по поръчките (PMI), публикуван от S&P Global, показва лек спад на композитния PMI до 52,4 пункта през ноември спрямо 52,5 пункта през октомври, в съответствие с прогнозите. Секторът на услугите обаче се справя най-добре, като индексът достигна 53,1 пункта – най-високото му ниво от май 2024 г., надминавайки очакванията за умерено забавяне.
Производството губи инерция, като PMI падна до 49,7 пункта – най-ниското му ниво за последните пет месеца, което подчертава трудностите пред сектора. Новите поръчки се забавиха през ноември, а слабото външно търсене продължава да влияе негативно върху перспективите за бизнеса. Поръчките за износ, включително търговията в рамките на еврозоната, намаляха за втори пореден месец.
Инфлационният натиск се засилва сред производителите, като цените на продукцията нарастват с най-бързия темп от март насам, подхранвани от увеличението на разходите в сектора на услугите и подновената инфлация в производството. Въпреки това фирмите трудно прехвърлят тези разходи върху клиентите, като инфлацията на продажните цени се забави до най-ниското си ниво от повече от година, което води до по-тесни печалбени маржове.
На национално ниво Германия показва признаци на забавяне, като композитният PMI спадна до 52,1, а производството и услугите изгубиха инерция. Франция, напротив, демонстрира стабилизация, подкрепена от възстановяването на услугите, макар че производството остава слабо. Извън тези две икономики, останалата част от еврозоната отбелязва най-силното подобрение в бизнес активността от април 2023 г.
Глобалните и европейските пазари реагираха с натиск, повлияни от разпродажби на технологични акции и намаляващи очаквания за намаление на лихвите от Федералния резерв на САЩ. В Европа банковите и индустриалните акции водеха към спад, като германският DAX се понижи с около 1%, а фондовите индекси Euro STOXX 50 и италианският FTSE MIB също отбелязаха спадове. Френският CAC 40 беше относително устойчив, с минимално понижение от 0,5%.
