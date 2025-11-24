Финтех компания ще инвестира 5 млн. евро в нов офис у нас

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Финтех компанията Capital.com, със седалище в Кипър, планира да инвестира до 5 млн. евро (5,76 млн. долара), за да изгради център за обслужване на клиенти в София, съобщиха от компанията в понеделник.
Компанията е увеличила екипа си в България с 51% до 100 души през последната година като част от стратегията си за изграждане на специализирани звена в ключови направления. Българските операции на Capital.com са фокусирани върху обслужването на клиенти, се посочва в прессъобщението.
Capital.com разполага и с технологичен хъб в Полша с над 430 служители. Общо компанията вече има над 1 100 служители в 11 локации по света.
През третото тримесечие на 2025 г. Capital.com е отчела търговски обем от 744 млрд. долара.
