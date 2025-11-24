Проучване: Европейците купуват замразени храни, за да намалят разхищението

Как замразените храни помагат за намаляване на отпадъците?

Все повече хора се замислят за това какъв въглероден отпечатък оставят след себе си. Ново проучване на най-голямата европейска компания за замразени храни, цитирана от Euronews, показва, че близо половината от европейските потребители (47%) избират замразени хранителни продукти, за да намалят хранителните си отпадъци.

Според Европейската организация на потребителите, годишно в ЕС се генерират почти 59 милиона тона хранителни отпадъци. Така че, по думите на един гигант в супермаркетите във Великобритания, всяка малка помощ помага. Но каква точно е разликата при купуването на замразени продукти и кои страни го възприемат?

Очевидно е, наистина - че замразяването на храната я запазва за по-дълго време, което означава, че по-малко количество трябва да се изхвърля и купува.

Когато храната се изхвърля, се губи не само самата храна, но и ресурсите, използвани за производството и транспорта, включително гориво, вода, земя, труд, торове и опаковки. И докато храната се разгражда на сметищата, тя произвежда метан - мощен парников газ. Има много причини, поради които хората се насочват все повече към фризерите, но първият доклад на Nomad Foods „Замразено във фокус“ ​​показва, че устойчивостта е важен фактор.

Според ново многопазарно проучване, обхващащо 7500 възрастни, Обединеното кралство е лидер по отношение на хранителните отпадъци. Близо 60% от британците предпочитат да купуват замразена храна, тъй като това намалява хранителните отпадъци. Тази цифра е следвана от 50% в Италия, 49% във Франция, 43% в Швеция и 44% в Германия.

По-малка, но все пак значителна част от потребителите осъзнават потенциала на замразените храни да допринесат за по-устойчиви хранителни вериги. 15% в Швеция , 7% в Италия, 9% във Великобритания, 8% в Германия и 7% във Франция са съгласни с това твърдение.

Намаляване на консумацията на енергия на фризерите

Проучванията са насочени и към това да се направи самия фризер по-екологично пространство, предвид значителното потребление на енергия и свързаните с него емисии от постоянно включените уреди.

Стартирала през 2023 г. на COP28, коалицията „Премести се до -15°C“ има за цел да промени веригите за доставки на храни чрез „нулиране на стандартите за температура на замразените храни“.

С участието на големи имена, като корабния гигант Maersk и супермаркетите Iceland и Morrisons, коалицията оспорва общоприетото схващане, че -18°C е правилната температура на фризера. Проучванията показват, че -15°C също е ефикасна и може да осигури значителни икономии на енергия.

Едно скорошно проучване на Campden BRI, изследователски център за храни и напитки, и Nomad Foods установи, че повишаване с 3°C на температурата за съхранение на замразени храни може да намали консумацията на енергия във фризера с 10%, без съществена промяна в повечето продукти.

