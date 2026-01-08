BGN → EUR
БГ Бизнес България отваря врати за дигитални номади с нова виза

България отваря врати за дигитални номади с нова виза

bTV Бизнес екип

Ето как се кандидатства

България все по-уверено се налага като привлекателна дестинация за дигитални номади, след като официално въведе виза за дистанционна работа и отвори приема на кандидатури, предаде Euronews.

Изданието посочва, че разходите за живот са значително по-ниски в сравнение с повечето европейски държави, градовете са млади и динамични, с развиваща се инфраструктура за дистанционна работа, а възможностите за кратки пътувания през уикенда са впечатляващи – от сурови планински райони до оживени морски курорти.

Допълнително предимство е фактът, че България премина към еврото и стана част от Шенгенското пространство през 2025 година. Това я превръща в удобна база за свободно пътуване из Европа и я прави още по-привлекателна за онези, които планират преместване през 2026 година.

У нас рекордна продажба на нови коли през 2025 г.

Право да кандидатстват за визата имат граждани на държави извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, които работят дистанционно и получават доходите си от източници извън България. Това включва служители на компании, регистрирани извън ЕС, ЕИП и Швейцария, собственици на бизнес или лица с над 25 процента дял в чуждестранна компания, както и фрийлансъри и самостоятелно заети професионалисти, които поне една година преди кандидатстването са работили с клиенти извън страната.

Кандидатите трябва да докажат и минимален годишен доход, равняващ се на 50 пъти минималната месечна работна заплата в България. При настоящ размер от 620 евро това означава минимум 31 000 евро годишно.

Процедурата по кандидатстване протича на два етапа. Първо се изисква получаването на дългосрочна виза тип D от българско посолство или консулство в държавата на произход. Този процес обикновено отнема между четири и осем седмици и позволява влизане в страната с цел кандидатстване за пребиваване.

Топ 10 вина през 2025 г.: Кои донесоха най-голяма печалба?

След пристигането си в България кандидатите трябва в срок до 14 дни да подадат заявление за разрешение за пребиваване по програмата за дигитални номади. Сред необходимите документи са доказателство за настаняване, свидетелство за съдимост от държавата на пребиваване, както и официални преводи на всички чуждестранни документи на български език, с апостил при необходимост.

Изисква се също валидна здравна застраховка, която покрива целия период на престоя в България и е валидна на територията на Шенгенското пространство и Европейския съюз.

В последния етап се издава лична карта за пребиваване, като целият процес може да отнеме повече от три месеца. Разрешението се предоставя първоначално за срок от една година и може да бъде подновено за още една, при условие че всички изисквания продължават да бъдат изпълнени.

