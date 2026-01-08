BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
1 USD
1.1684 BGN
Петрол
59.57 $/барел
Bitcoin
$90,995.5
Последвайте ни
1 USD
1.1684 BGN
Петрол
59.57 $/барел
Bitcoin
$90,995.5
БГ Бизнес У нас рекордна продажба на нови коли през 2025 г.

У нас рекордна продажба на нови коли през 2025 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Това е рекорд за последните 35 години

През изминалата година в България са продадени 49 389 нови автомобили. Това е рекорд за последните 35 години в продажбите на нови коли у нас, пише БГНЕС.

Това е с 6 432 автомобила повече спрямо 2024 г. До момента 2008 г. беше годината с най-високи продажби с 45 478 леки автомобила, уточниха от Асоциацията на автомобилните производители. Според потребителите новите коли средносрочно излизат по-евтино на собствениците си от покупката на употребявани.
По отношение на лекотоварните автомобили през 2025 г. пазарът бележи спад с около 900 автомобила, като продажбите им са надолу с около 13%. Спадът е още по-голям при сравнение с 2008 г., когато пазарът е бил повече от два пъти по-голям.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата