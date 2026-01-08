У нас рекордна продажба на нови коли през 2025 г.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Това е рекорд за последните 35 години
През изминалата година в България са продадени 49 389 нови автомобили. Това е рекорд за последните 35 години в продажбите на нови коли у нас, пише БГНЕС.
Това е с 6 432 автомобила повече спрямо 2024 г. До момента 2008 г. беше годината с най-високи продажби с 45 478 леки автомобила, уточниха от Асоциацията на автомобилните производители. Според потребителите новите коли средносрочно излизат по-евтино на собствениците си от покупката на употребявани.
По отношение на лекотоварните автомобили през 2025 г. пазарът бележи спад с около 900 автомобила, като продажбите им са надолу с около 13%. Спадът е още по-голям при сравнение с 2008 г., когато пазарът е бил повече от два пъти по-голям.
