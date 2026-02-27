×

Свят Apple мести част от производството си в САЩ

Apple мести част от производството си в САЩ

Свят

bTV Бизнес екип

Този ход идва след съобщение от август за инвестиции в размер на 600 млрд. долара в страната

Американският технологичен гигант Apple Inc. обяви, че ще премести част от производството на компютрите Mac mini от Азия в Хюстън, като производствените линии се очаква да започнат работа до края на годината.

Този ход идва след августовското съобщение за инвестиции в размер на 600 милиарда долара в САЩ през следващите четири години. В Хюстън също се планира център за обучение в областта на модерното производство, като компанията очаква разширяването да създаде хиляди нови работни места.

През май Доналд Тръмп заплаши Apple Inc. с 25% мито върху продукти, произведени в чужбина, припомни БГНЕС. Ситуацията се усложни, след като Върховният съд постанови, че президентът е превишил правомощията си, като е променил митата. По-късно Тръмп обяви временни тарифи от 10%, които да важат до 180 дни.

Главният изпълнителен директор на Apple Inc. Тим Кук заяви, че компанията е „твърдо ангажирана да подкрепя бъдещето на американската индустрия“. Въпреки това по-голямата част от производството на Apple — включително на iPhone и iPad — продължава да се осъществява в Азия, основно в Китай, макар част от производството да е преместена във Виетнам, Тайланд и Индия

