Курсът на еврото и долара за 27 февруари 2026 г.

Курсът на еврото се понижава леко спрямо долара в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт днес, съобщават германски сайтове за финансова информация, предава БТА.

Единната валута губи 0,02 на сто спрямо нивото при закриването вчера до 1,1800 долара за едно евро. Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1814 долара за евро.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN