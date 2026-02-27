Курсът на еврото и долара за 27 февруари 2026 г.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
tbi bank има нов собственик
Ето кой придобива банката
Курсът на еврото се понижава леко спрямо долара в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт днес, съобщават германски сайтове за финансова информация, предава БТА.
Единната валута губи 0,02 на сто спрямо нивото при закриването вчера до 1,1800 долара за едно евро. Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1814 долара за евро.
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
Ето кой придобива банката
Служебният министър разкритикува техническите проблеми на централата
Тя е устойчива на температури между -173°C и +127°C при космическа радиация