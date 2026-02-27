×

БГ Бизнес Курсът на еврото и долара за 27 февруари 2026 г.

Курсът на еврото и долара за 27 февруари 2026 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Курсът на еврото се понижава леко спрямо долара в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт днес, съобщават германски сайтове за финансова информация, предава БТА.

Единната валута губи 0,02 на сто спрямо нивото при закриването вчера до 1,1800 долара за едно евро.  Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1814 долара за евро. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

