България отчете най-големия спад на автомобилния товарен транспорт в ЕС

Следваща в класацията е Португалия с понижение от 14%

С 18,6% се е свил автомобилният товарен транспорт в България през 2024 г. спрямо предходната година, което е най-големият спад сред всички държави в Европейския съюз, предаде БГНЕС. На този фон общият автомобилен товарен транспорт в ЕС бележи ръст от 0,6%, показват най-новите данни на Евростат.

България е начело на негативната класация, следвана от Португалия с понижение от 14% и Люксембург с 8,6%. В същото време 15 държави членки увеличават автомобилния си товарен транспорт, като най-голям ръст е отчетен в Словакия (+15,9%), Латвия (+12,9%) и Чехия (+8,5%). В Хърватия секторът остава без промяна.

През 2024 г. в Европейския съюз по пътищата са превозени над 13,1 млрд. тона товари, а транспортната дейност достига 1,869 трилиона тонкилометра. След спада през 2023 г. секторът отбелязва слабо възстановяване, но развитието в отделните държави остава силно различно.

Лидер в европейския автомобилен товарен транспорт остава Полша, която формира 19,7% от всички тонкилометри в ЕС. Следват Германия с 15% и Испания с 14,5%. Почти две трети от транспортната дейност на Полша е международна, кръстосана или каботажна, което затвърждава ролята на страната като логистичен център на Европа.

По количество превозени товари Германия запазва първото място в Европейския съюз. Заедно с Франция, Испания, Полша и Италия петте държави формират близо две трети от всички автомобилни товарни превози в ЕС. Германия е и отправна или крайна точка за почти половината от двадесетте най-натоварени транспортни направления между държавите членки.

Данните показват още, че хранителните продукти, напитките и тютюневите изделия остават най-важната група стоки по отношение на извършената транспортна работа с 312,2 млрд. тонкилометра. По количество най-много са превозвани метални руди и продукти от добивната промишленост, следвани от хранителните продукти и неметалните минерални суровини.

Според Евростат автомобилният товарен транспорт в Европа постепенно се възстановява след сътресенията през последните години, но данните за 2024 г. открояват България като държавата с най-сериозно влошаване на показателите в целия Европейски съюз.