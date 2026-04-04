България може да загуби 900 млн. евро? Кой спира парите по Плана за възстановяване

България може да бъде принудена да връща пари по вече извършени плащания

Служебното правителство поиска четвъртото плащане по План за възстановяване и устойчивост на стойност 900 млн. евро. Зад тази сума стоят над 2 500 инвестиции в здравеопазване, образование и социални услуги. Но част от средствата са под риск не заради липса на проекти, а заради липса на реформи, пише БНТ.

Принципът на плана е ясен: пари срещу реформи.

Какво стои зад тези 900 милиона евро

Това са конкретни проекти модернизация на над 50 болници, 100 амбулатории в отдалечени райони, нови домове за възрастни хора, медицински хеликоптери и хангари за тях, СТЕМ центрове в над 2000 училища. Именно заради неизвършена реформа във ВиК сектора над 400 млн. евро от тази сума са поставени под въпрос.

Ключовите проблеми са три - антикорупционният орган, механизмът за разследване на главния прокурор и реформата в енергетиката и ВиК.

Антикорупционната комисия

От Министерството на правосъдието вече са предложили за обществено обсъждане законопроект за възстановяване на закритата Антикорупционна комисия.

Предложението предвижда нов модел на състав по един член да се номинира от Народното събрание и президента, останалите трима – от неполитически органи. Идеята е структурата да отговаря на изискването на Европейската комисия за политически независим антикорупционен орган.

Разследването на главния прокурор

Другият ключов срок е 22 юни. Той е свързан с реформа за независимо разследване на главния прокурор. Предложението на правосъдното министерство е да се въведе фигура на „контролиращ“ прокурор, който да бъде избиран измежду съдиите от наказателната колегия на Върховен касационен съд. Този прокурор ще упражнява контрол върху решенията по разследвания, свързани с главния прокурор и корупционни престъпления.

Съществената промяна е контролиращият прокурор да се назначава още в началото на процедурата, а не едва когато главният прокурор бъде привлечен като обвиняем.

ВиК законът – 437 милиона евро под риск

Липсата на приет Закон за водоснабдяване и канализация може да струва на България 437 млн. евро по ПВУ. Законът не успя да събере мнозинство в парламента, а сроковете текат.

Реформата в енергетиката и съдбата на Български енергиен холдинг

Изискването по плана е Министерският съвет да даде мандат на министъра на енергетиката да започне работа по преструктурирането на холдинга. Парламентът обаче реши това да не се случи.

Времето, което изтича

По второто и третото плащане парламентът има срок до 4 май да приеме реформите, свързани с антикорупционната комисия.

Ако това не се случи - 214 млн. евро вече задържани средства ще бъдат загубени, общо 357 млн. евро ще станат невъзвратими, България може да бъде принудена да връща пари по вече извършени плащания.

Какво означава това за икономиката

По думите на служебния финансов министър Георги Клисурски, до края на август държавата трябва да разплати близо 4 млрд. евро по инвестициите. Ако проектите бъдат реализирани, това би означавало реален скок в развитието на българската икономика.

Служебният вицепремиер по европейските средства Мария Недина предупреждава, че без законодателни решения част от средствата ще бъдат безвъзвратно загубени.

Министърът на правосъдието Андрей Янкулов подчертава, че предложеният модел за антикорупционния орган вече е консултиран с Европейската комисия и отговаря на изискванията на ПВУ.

Сроковете са конкретни. Сумите – огромни. Но реформите са в ръцете на парламента. Този и следващия.