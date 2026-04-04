Как комарите поставиха началото на създаването на Венеция

Историята на града е наистина интересна

Старата поговорка гласи, че „Рим не е построен за един ден“ и целта ѝ е да подчертае важността на търпението и постоянството, за да се изгради нещо качествено. Това може да се приложи и към Венеция, днес една от любимите туристически дестинации, а преди няколко века център на търговията и столица на Венецианската република.

Построена върху блатиста земя на лагуна с над 130 острова и свързана с мостове, историята на Венеция започва от Торчело. Днешният регион Венето е бил един от най-проспериращите региони на Италия през древността. Поради това той е привличал много нашественици и от средата на V век бежанци от градовете търсят убежище в лагуните на Адриатическо море, или terra firma, както са го наричали, далеч от континента и яростта на варварите.

Те избрали остров Торчело за свой нов дом, където започнали да строят къщи на кокили и до 10-ти век населението достигнало около 3000 жители.

Разположението между Апенинския полуостров и източната част на Адриатическото крайбрежие било идеално за заселване на търговци, които донасяли със себе си ароматни подправки, коприна от изток и роби.

Поради силната си връзка с Византия, те се ползвали със закрилата на екзарха, а по-късно и на дожа на Венеция, така че просперитетът бил неизбежен. Фактът е най-добре отразен в построяването на катедралата на епископ Алтино от края на 10-ти и началото на 11-ти век, във византийски стил, наречена Санта Мария Асунта. Освен нея, Торчело е украсен и с църквата Санта Фоска в същия стил, построена в сянката на 55-метровата камбанария, пише Eupravozato.

Дори днес гледката към цялата лагуна от тази камбанария е една от най-зрелищните. Заобиколена от празните полета на някога известния Торчело, тя говори за това колко променлива и непредсказуема е историята.

В средата на 20-ти век един от малкото жители е бил Ърнест Хемингуей, който пише за пейзажа му в произведенията си „Отвъд реката“ и „В дърветата“. Общото население през 21-ви век не се е променило много от Средновековието и варира според източниците между 10 и 20 души.

Предположенията, довели до емиграцията на този Торчело между 12-ти и 14-ти век, най-вероятно са промяна във водните течения и създаване на идеални условия за увеличаване на броя на комарите и увеличаване на случаите на малария, за която по това време не е имало ефективно лекарство. Бившите му жители са донесли материал от Торчело за изграждането на Риалто, което е помогнало за изграждането на къщи и дворци по протежение на Гранд канала. Докато другата част отишла на островите Мурано и Бурано и там започнали процесите на производство на стъкло и дантела, чието качество и майсторство щели да станат легендарни в бъдеще.

Тронът на Атила, въпреки че многобройни легенди разказват, че водачът на хуните е управлявал от този стол. Историците оспорват този факт и твърдят, че най-вероятно тя е служила на епископа.

Днес, освен катедрала и църква във византийски стил, два малки двореца, кметство и архив, островът няма много какво да предложи материално от този период. Но е напомняне за това как е възникнал един от най-известните градове в света и че дори най-малките сред нас (като комарите) могат да променят хода на историята.

