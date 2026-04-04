Работиш по Великден? Можеш да вземеш четворна надница

bTV Бизнес екип

Кои служители могат да получат голям великденски бонус?

Една част от работещите на Великденските празници ще получат четворна надница за труда си. Това казва за БНР адвокатът от КТ "Подкрепа" Андон Роков.

Какво казва законът?

Според Кодекса на труда, и четирите почивни дни за Възкресение, които тази година са от 10-и до 13-и април, включително, са официални празници. За работата през тях работодателят дължи поне двойно увеличение. Ако положеният труд в тези дни е и извънреден, той също се заплаща с още 100%  увеличение, обяснява Роков.

"Четирикратно става, да. Примерно, ако надницата е 50 лева на ден, трябва да бъде платено 200 лева", посочи той.

За извънредния труд адвокатът от КТ "Подкрепа" допълни:

"За работещите при ненормиран работен ден или при подневно отчитане на работното време, трудът, положен по време на официални празници, както и в почивни и неприсъствени дни, винаги е и извънреден".

"Важно е да се знае, че извънредният труд се възлага законово със заповед на работодателя, с която работниците трябва да бъдат запознати най-малко 24 часа преди началото на полагането му. За работещите по график и при сумирано изчисляване на работното време, работата на официален празник не е извънреден труд и тяхната надница следва да бъде увеличена само със 100%", каза Андон Роков.

По думите му, според Кодекса на труда, когато официалните празници съвпаднат със събота или неделя се дава допълнителен неприсъствен ден.

Тази компенсация обаче, не се отнася за Великденските празници, които винаги са от петък до понеделник.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Десислава Боцева

Райският остров на Хърватия, където хората се превозват с трактори
Айлин Дрикова

Луксът да дишаш чист въздух под земята: Какво крият модерните бункери?
Борислава Кирилова

Може ли една грешка на служител да срине цяла компания?
Стефани Боова

Може ли гражданин на ЕС да стане кмет в която и да е европейска държава?
