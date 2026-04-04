Робърт Дауни Джуниър на 60: Какво е нетното състояние на актьора?

Преди да стане световноизвестен, акторът е бил в затвора и след това е започнал от нулата

На 4-ти април американският актьор Робърт Дауни Джуниър навършва 60 години. Той е един от най-известните актьори в световен мащаб, както и продуцент с нетно състояние, оценявано на около 300 милиона долара. Става известен с ролята си на „Железният човек“ във филмовата вселена на Marvel, която му донесе огромни приходи и го превърна в един от най-високоплатените актьори в Холивуд.

Снимка: Getty Images

Кариерата и личният живот на Дауни са белязани от сериозни възходи и падения. Той винаги е бил признат за изключителен актьор, но в миналото е имал проблеми с прекомерното пиене и употребата на наркотици, което е довело до сериозни професионални последствия. След затвор и множество рехабилитации, актьорът успя да възвърне кариерата си и през последното десетилетие се появява в хитови проекти като поредиците „Шерлок Холмс“ и „Железният човек“, както и в „Солистът“, „Тропическа гръмотевица“, „Ръководство за разпознаване на вашите светци“ и „Kiss Kiss Bang, Bang“. През март 2024 г. той печели и „Оскар“ за най-добър поддържащ актьор за ролята си във филма „Опенхаймер“.

Робърт е започнал с относително ниска заплата за първия „Железният човек“ през 2008 г., получавайки само 500 000 долара. Колегата му Терънс Хауърд разкрива, че именно той му е помогнал да се яви на прослушването, въпреки високата застрахователна стойност поради миналите проблеми на Дауни. Успехът на продължението от 2010 г. позволи на актьора да договори значителен дял от приходите за бъдещите филми на Marvel, което му донесе огромни приходи, предава Celebrity Net Worth.

Снимка: Getty Images

Въз основа на различните филми във Вселената на Marvel, Робърт е спечелил впечатляващи суми: 10 милиона за „Железният човек 2“, 75 милиона за „Железният човек 3“, 50 милиона за „Отмъстителите“ и по 75 милиона за „Отмъстителите: Война без край“ и „Отмъстителите: Краят“. Други участия, като в „Спайдърмен: Завръщане у дома“, му носят по 15 милиона долара. Общите му приходи от Marvel достигат 380,5 милиона долара.

Освен парите от филми, Робърт инвестира и в недвижими имоти, като притежава имения на стойност около 50 милиона долара. Сред тях са имение от 7 акра в Малибу, втори дом в същия град и къща на брега в Манхатън Бийч, Калифорния. През юли 2024 г. на Comic Con в Сан Диего беше обявено завръщането му в MCU като Доктор Дум. Marvel му предложи 100 милиона долара за участие в поне два филма, както и редица привилегии, включително частен транспорт, участие в печалбата и специални условия на снимачната площадка, за да го върнат в кинематографичната вселена.