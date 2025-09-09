В кои случаи може да ви бъдат наложени удръжки от заплатата?

Ето какво казва законът

Наказанията, които работодателят може да налага при нарушаване на трудовата дисциплина, са забележка, предупреждение за уволнение и уволнение. В закона не съществува дисциплинарно наказание „удръжка от заплатата“.

Работодателят категорично няма законовото право и не следва да прави удръжки от трудовото възнаграждение. Налагането на подобни „глоби“ е нарушение на трудовото законодателство, пише в специализираната платформа My work.

Без съгласието на работника или служителя не могат да се правят удръжки от трудовото му възнаграждение освен за:

получени аванси;

надвзети суми вследствие на технически грешки;

данъци, които по специални закони могат да се удържат от трудовото възнаграждение; осигурителни вноски, които са за сметка на работника или служителя, осигурен за всички осигурителни случаи;

запори, наложени по съответния ред; удръжки в случая по чл. 210, ал. 4 от КТ.

Работодателят има възможност да потърси и имуществена отговорност от работника или служителя за вредата, която е причинил на работодателя по небрежност при или по повод изпълнението на трудовите си задължения.

За вреда, която е причинена умишлено или в резултат на престъпление или е причинена не при или по повод изпълнението на трудовите задължения, отговорността се определя от гражданския закон.

За вреда, причинена на работодателя по небрежност при или по повод изпълнението на трудовите задължения, работникът или служителят отговаря в размер на вредата, но не повече от уговореното месечно трудово възнаграждение.

В случаите на ограничена имуществена отговорност работодателят издава заповед, с която определя основанието и размера на отговорността на работника или служителя. Ако работникът или служителят в 1-месечен срок от връчването на заповедта оспори писмено основанието или размера на отговорността, работодателят може да предяви срещу него иск пред съда. Едва след този срок и ако работникът или служителят не оспори основанието или размера на отговорността, работодателят удържа дължимата сума от трудовото възнаграждение в размерите, посочени в Гражданския процесуален кодекс.

