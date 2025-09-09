Акцентът в iPhone 17 ще е изкуственият интелект

Apple ще представи новия iPhone днес

Apple се готви да представи новата си серия iPhone 17, като централно място се очаква да заемат разширените функции с изкуствен интелект, предаде АФП. Силициевата долина запазва мълчание относно детайлите на събитието, наречено „Awe Dropping“ в поканите, което традиционно се провежда през сезона за представяне на новите поколения iPhone, движещи приходите на компанията.

Въпреки че iPhone запазва премиум позицията си на пазара, Apple изпитва нарастващ натиск да демонстрира напредък в генеративния AI сектор.

„Възприемането на Apple като "закъсняла за AI партито" е сериозно предизвикателство,“ коментира анализаторската компания Canalys.

Докато конкурентите на iPhone с Android, подкрепяни от Google, „агресивно интегрират AI“, бавното въвеждане на функции с първоначално роден AI от Apple създава пропуски в адаптацията, отбелязва Canalys, като много потребители отлагат покупката на нов iPhone.

Apple представи AI функциите си „Apple Intelligence“ в края на миналата година, но те не впечатлиха потребителите, особено дългоочакваните подобрения в гласовия асистент Siri, който остана разочароващо базов. Компанията обмисля интеграция на AI в онлайн търсене през следващата година и обновяване на Siri, като се съобщава и за партньорство с Google за използване на техния опит в AI и търсене, но това все още не е потвърдено.

„Ще се изненадам, ако има голямо обявление за AI стратегията на Apple. Подходът на Apple с постепенни иновации при iPhone 17 започва да достига своите граници – особено за потребителите, жадни за повече новаторство,“ коментира анализаторът на Forrester Томас Хюсън.

Основното внимание на събитието ще бъде върху новите модели iPhone, водени от ултратънкия вариант „Air“, предаде БГНЕС. Анализаторите смятат, че това е стратегически завой: Apple залага на тънкостта, а не на размера на екрана, като нов премиум диференциатор.

Супертънкият iPhone може също да подготви почвата за сгъваем вариант на смартфона в бъдеще, но инженерните изисквания за тънки устройства повишават разходите за производство и намаляват пространството за батерията.

Цените на новите iPhone в САЩ се очаква да се повишат заради митата на президента Доналд Тръмп, които увеличават производствените разходи на Apple. Китай остава основният производствен център на компанията, което прави търговската политика пряко въздействаща върху цените.

„Apple балансира между двата си най-големи пазара – САЩ и Китай – на фона на нарастващи търговски напрежения. По-слабият долар позволява на Apple да увеличи цените в САЩ, като същевременно запази конкурентни цени в чужбина“, посочва Canalys.

Финансовият ефект вече е значителен. Тим Кук разкри, че митата на Тръмп струват на Apple 800 милиона долара през миналото тримесечие, а за текущото се очаква удар от около 1,1 милиарда долара.

