Ще махат ли плоския данък у нас и колко държави от ЕС имат прогресивно облагане?

"Капацитетът за генериране на приходи на режима на плоския данък изглежда недостатъчен, за да отговори на нарастващото търсене на качествени услуги; в средносрочен план биха могли да се генерират повече приходи чрез увеличаване на данъчните ставки както за личния, така и за корпоративния доход и преминаване към прогресивно данъчно облагане на доходите", посочи в своя анализ за България Международния валутен фонд.

Според икономиста Румен Гълъбинов до десетина години вероятно у нас ще има друг вид облагане.