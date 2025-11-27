Ще махат ли плоския данък у нас и колко държави от ЕС имат прогресивно облагане?

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Международният индекс за данъчна конкурентоспособност (ITCI), разработен от Данъчната фондация (Tax Foundation), сравнява как различните държави проектират своите данъчни системи. Индексът се базира на два ключови критерия.
Резултатите от последното издание на индекса показват ясно: Балтийските държави доминират, а Естония е абсолютен лидер с максимален резултат от 100 точки. Следват Латвия (92,8), Швейцария (86) и Литва (81,8), съобщава Euronews.
На другия полюс са страни като Франция (45,8) и Италия (50,3) – с най-ниски резултати в целия Европейски съюз.
