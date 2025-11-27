BGN → EUR
БГ Бизнес Ще махат ли плоския данък у нас и колко държави от ЕС имат прогресивно облагане?

Ще махат ли плоския данък у нас и колко държави от ЕС имат прогресивно облагане?

Десислава Боцева

Кои са държавите с най-добри данъчни системи?

"Капацитетът за генериране на приходи на режима на плоския данък изглежда недостатъчен, за да отговори на нарастващото търсене на качествени услуги; в средносрочен план биха могли да се генерират повече приходи чрез увеличаване на данъчните ставки както за личния, така и за корпоративния доход и преминаване към прогресивно данъчно облагане на доходите", посочи в своя анализ за България Международния валутен фонд.
 
Според икономиста Румен Гълъбинов до десетина години вероятно у нас ще има друг вид облагане.
Вдигат данък „дивидент
"В 21 от общо 27-те страни-членки на Европейския съюз има вид прогресивно подоходно облагане. Успешните модели са на хибридно подоходно облагане – до определено ниво има необлагаем минимум, после върви прогресивна скала до някакво горно ниво, след което ставката е една за всички доходи. До ниското ниво и над високото – данъкът е пропорционален, а между тях е прогресивен", каза Гълъбинов пред businessnovinite.bg.
 
По думите му в Еврозоната, колкото е по-развита икономиката, толкова по-висока е данъчно-осигурителната тежест.  Прогресивният данък въвежда стъпаловидна система, при която ниските доходи са освободени или облагат с много нисък процент, средните доходи остават близо до сегашния ефективен размер, а високите доходи се облагат с висок процент.
 
Плоският данък е останал основно в държави от Източна Европа, които са извън Еврозоната.
 
Дебатът за данъчната реформа е колкото политически, толкова и икономически. До 10 г. това ще е реалността и в България, категоричен е икономистът.
Кои европейски държави имат най-добри данъчни системи?

Международният индекс за данъчна конкурентоспособност (ITCI), разработен от Данъчната фондация (Tax Foundation), сравнява как различните държави проектират своите данъчни системи. Индексът се базира на два ключови критерия.

Резултатите от последното издание на индекса показват ясно: Балтийските държави доминират, а Естония е абсолютен лидер с максимален резултат от 100 точки. Следват Латвия (92,8), Швейцария (86) и Литва (81,8), съобщава Euronews.

На другия полюс са страни като Франция (45,8) и Италия (50,3) – с най-ниски резултати в целия Европейски съюз.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

