България е сред последните в ЕС по използване на интернет устройства

През 2024 г. близо 71% от хората в Европейския съюз на възраст между 16 и 74 години са използвали свързани с интернет устройства. Това бележи значителен ръст от почти 19 процентни пункта спрямо 2022 г., когато този дял е бил 52%, показват данни на Евростат, цитира БТА.

Най-висок процент потребители на такива технологии е отчетен в Нидерландия (94,8%), следвана от Ирландия (90,6%) и Дания (87%). В противоположния край на класацията се нареждат Полша (46,1%), България (50,8%) и Румъния (56,6%), което поставя страната ни сред последните в ЕС по използване на интернет устройства.

Сред различните видове свързани устройства, най-често използвано в ЕС през 2024 г. е било телевизията – 57,9% от анкетираните са заявили, че я използват. На второ място са носимите умни устройства като смарт часовници и фитнес гривни, използвани от почти 30% от гражданите.

След тях се нареждат игровите конзоли (19,5%), домашните аудио системи (19,3%) и виртуалните асистенти като смарт говорители (16%). По-малко разпространени са устройства за енергийно управление (14,2%), интелигентни домакински уреди (12,8%) и системи за домашна сигурност (11,8%).

Освен това, 10,5% от жителите на ЕС са посочили, че ползват автомобил с вградена интернет връзка, а 7,9% използват умни здравни устройства. Най-слабо използвани остават свързаните с интернет играчки, използвани едва от 2,3% от потребителите.

