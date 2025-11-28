„Последните ми видеа не са добри, извинявайте": MrBeast ще промени изцяло съдържанието си през 2026 г.

Той е най-известният създадел на съдържание в платформата YouTube

YouTube звездата MrBeast обяви, че се готви за това, което сам нарича „ultra grind режим“. Той казва, че го очаква период на изключителна ангажираност и ще работи усилено, за да подобри съдържанието си, предава Business Insider.

Снимка: Getty Images

В публикация в X в сряда, 27-годишният Джими Доналдсън, известен като MrBeast, съобщи на своите 33,4 милиона последователи, че не е напълно доволен от качеството на последните си видеоклипове. „След известно обмисляне искам да кажа, че някои от по-новите ни YouTube видеа не бяха толкова добри, колкото очаквах. Извинявам се“, написа той.

MrBeast добави: „Ще вляза в ultra grind режим и ще създам най-великото съдържание в живота си през 2026 г. Обещавам“. Публикацията, която до четвъртък сутринта бе прегледана над 2,9 милиона пъти, предизвика вълна от окуражителни коментари от фенове, които отбелязаха, че стандартите му вече са изключително високи.

Снимка: Getty Images

Въпреки това, MrBeast удвои залога. Когато един коментатор му посъветва да не бъде толкова критичен към себе си, той отвърна: „Оценявам го, но ще издигна това на съвсем ново ниво.“

Обещанието му отразява по-широка тенденция в големите компании, където ръководителите поставят по-голям акцент върху представянето, присъствието и дисциплината, намалявайки значението на баланса между работа и личен живот. Лидери като главния изпълнителен директор на AT&T Джон Стенки и този на Amazon Анди Джаси върнаха служителите в офисите пет дни в седмицата и свързаха кариерното развитие по-тясно с измерими резултати.

В меморандум до мениджърите на AT&T през август Стенки посочва, че компанията се отдалечава от „семейно-културните норми“ към „по-пазарно ориентирана култура, фокусирана върху възнаграждаване на способност, принос и ангажираност“. Междувременно Анди Джаси съкрати управленски слоеве, затегна оценките на представянето и укрепи взискателната култура на Amazon. Експертите по кариерно развитие отбелязват, че в такава среда за запазване на работата е ключово присъствието, документирането на постижения и доказването на добавена стойност – а не просто времето, прекарано на позицията.

