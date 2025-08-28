Този град предлага лимит за използване на телефони до 2 часа на ден

„Не става въпрос за рестрикции, а за възможност хората да обмислят как и кога използват устройствата си“ - поясни кмета на града

В опит да се справи с нарастващото пристрастяване към дигиталните устройства, японският град Тойоаке предложи ограничение до два часа използване на смартфони на ден за всички жители. Това предложение е първото по рода си в Япония и предизвика вълна от обществени реакции, както одобрителни, така и критични. Макар и с неформален характер и без предвидени санкции, инициативата има за цел да провокира обществена дискусия относно прекомерното време, прекарано пред екраните, предава BBC.

Снимка: iStock

Кметът на Тойоаке, Масафуми Коки, подчерта, че мярката не е задължителна и не цели ограничаване на индивидуалните свободи. Вместо това, тя се представя като насока, предназначена да насърчи семейства и индивиди да преразгледат дигиталните си навици. „Не става въпрос за рестрикции, а за възможност хората да обмислят как и кога използват устройствата си“, обясни Коки. Той добави, че използването на телефони за дейности, свързани с обучение, работа или спорт, няма да се отчита към двучасовия лимит – например гледане на рецепти по време на готвене или електронни спортове.

Зад инициативата стоят реални социални тревоги. По думите на кмета, нараства броят на ученици, които отказват да напуснат домовете си без смартфон, а възрастни често жертват сън или семейно време в полза на непрекъснато преглеждане на съдържание. Тези тревожни тенденции са част от мотивацията зад предложението, което цели не просто контрол, а създаване на култура на осъзнато използване на технологии в ежедневието.

Въпреки добрите намерения, предложението предизвика оживена обществена реакция. Според местното издание Mainichi, повече от 120 души са се свързали с градските власти по време на периода за обществено обсъждане. Около 80% от тях са изразили несъгласие с мярката. В социалните мрежи също се надигна вълна от критики – мнозина смятат, че два часа не са достатъчни дори за гледане на филм или четене на електронна книга. Въпреки това, някои жители са застанали зад инициативата, оценявайки усилията на града да обърне внимание на вредните навици, свързани с дигиталната среда.

Предложението съдържа и конкретни времеви препоръки: учениците в начална степен трябва да преустановяват използването на устройства до 21:00 ч., докато по-големите ученици и възрастните – до 22:00 ч. Ако бъде одобрена, инициативата ще влезе в сила през октомври.

