BGN → EUR
= 0.511292 EUR
1 USD
1.6881 BGN
Петрол
62.17 $/барел
Bitcoin
$92,156.8
Последвайте ни
1 USD
1.6881 BGN
Петрол
62.17 $/барел
Bitcoin
$92,156.8
Технологии Служител на OpenAI: ChatGPT ми помогна да науча какво е AI на докторско ниво, без образование

Служител на OpenAI: ChatGPT ми помогна да науча какво е AI на докторско ниво, без образование

bTV Бизнес екип

Той прекъсва гимназията и сам започва да се развива

Габриел Петерсон е млад мъж, които прекъсва гимназиалното си образование, но успява да усвои машинно обучение с помощта на ChatGPT и сега работи като научен изследовател в OpenAI. Той сподели в епизод на подкаста Extraordinary“, че заема позиция, която обикновено се предоставя само на хора с докторска степен. Университетите вече нямат монопол върху фундаменталните знания“, посочва той. Започвате с конкретен проблем и постепенно се спускате надолу по нивата на детайлност“, добавя Петерсон.

Снимка: iStock

Според LinkedIn профила му, Петерсон се присъединява към екипа на Sora в OpenAI през декември. Преди това работи като софтуерен инженер в Midjourney и Dataland, след като напуска гимназията през 2019 г. В подкаста той разказва, че напуска гимназията в Швеция, за да се включи в малък стартъп, където се налага да научи програмиране по необходимост. Трябваше да изграждаме различни системи за продуктови препоръки, скрейпинг и интеграции“, обяснява той. Петерсон подчертава, че работата върху реални проблеми е най-ефективният начин за учене и че хората най-бързо се развиват чрез подход отгоре-надолу, предава Business Insider. 

Той използва същия метод и за изучаване на машинното обучение от нулата. Задавал на ChatGPT въпроси за това кой проект да започне, след което моделът генерирал кода. При възникване на грешки, ги коригирал с помощта на модела, навлизайки постепенно в отделните компоненти на системата, докато основните принципи ставали ясни. Изведнъж разполагате с цялото фундаментално знание, вече не е нужно да започвате отдолу-нагоре“, казва Петерсон.

Той подчертава също, че е важно хората да се фокусират върху резултатите, а не върху дипломите, за да покажат стойността си. Компаниите просто искат да печелят пари. Покажете им, че можете да програмирате и да създавате стойност, и ще ви наемат.“

Кои са най-използваните социални мрежи за 2025 година?

Отпадналите ученици и студенти се превръщат във водещи фигури в технологичната индустрия, особено благодарение на възможностите, които предлага изкуственият интелект. Главният изпълнителен директор на OpenAI, Сам Олтман самият той напуснал Станфорд сподели, че е ревнив към сегашното поколение 20-годишни отпаднали“, посочвайки огромния потенциал, който те имат в индустрията. 

Някои лидери дори поставят под въпрос стойността на висшето образование. Главният изпълнителен директор на Palantir, Алекс Карп, заявява, че всичко, което сте научили в училище и университета за това как работи светът, е интелектуално некоректно“. Компанията му дори стартира Meritocracy Fellowship платен четиримесечен стаж за гимназисти, които не продължават в колеж.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата