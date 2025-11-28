Служител на OpenAI: ChatGPT ми помогна да науча какво е AI на докторско ниво, без образование

Той прекъсва гимназията и сам започва да се развива

Габриел Петерсон е млад мъж, които прекъсва гимназиалното си образование, но успява да усвои машинно обучение с помощта на ChatGPT и сега работи като научен изследовател в OpenAI. Той сподели в епизод на подкаста „Extraordinary“, че заема позиция, която обикновено се предоставя само на хора с докторска степен. „Университетите вече нямат монопол върху фундаменталните знания“, посочва той. „Започвате с конкретен проблем и постепенно се спускате надолу по нивата на детайлност“, добавя Петерсон.

Снимка: iStock

Според LinkedIn профила му, Петерсон се присъединява към екипа на Sora в OpenAI през декември. Преди това работи като софтуерен инженер в Midjourney и Dataland, след като напуска гимназията през 2019 г. В подкаста той разказва, че напуска гимназията в Швеция, за да се включи в малък стартъп, където се налага да научи програмиране по необходимост. „Трябваше да изграждаме различни системи – за продуктови препоръки, скрейпинг и интеграции“, обяснява той. Петерсон подчертава, че работата върху реални проблеми е най-ефективният начин за учене и че хората най-бързо се развиват чрез подход отгоре-надолу, предава Business Insider.

Той използва същия метод и за изучаване на машинното обучение от нулата. Задавал на ChatGPT въпроси за това кой проект да започне, след което моделът генерирал кода. При възникване на грешки, ги коригирал с помощта на модела, навлизайки постепенно в отделните компоненти на системата, докато основните принципи ставали ясни. „Изведнъж разполагате с цялото фундаментално знание, вече не е нужно да започвате отдолу-нагоре“, казва Петерсон.

Той подчертава също, че е важно хората да се фокусират върху резултатите, а не върху дипломите, за да покажат стойността си. „Компаниите просто искат да печелят пари. Покажете им, че можете да програмирате и да създавате стойност, и ще ви наемат.“

Отпадналите ученици и студенти се превръщат във водещи фигури в технологичната индустрия, особено благодарение на възможностите, които предлага изкуственият интелект. Главният изпълнителен директор на OpenAI, Сам Олтман — самият той напуснал Станфорд — сподели, че е „ревнив към сегашното поколение 20-годишни отпаднали“, посочвайки огромния потенциал, който те имат в индустрията.

Някои лидери дори поставят под въпрос стойността на висшето образование. Главният изпълнителен директор на Palantir, Алекс Карп, заявява, че „всичко, което сте научили в училище и университета за това как работи светът, е интелектуално некоректно“. Компанията му дори стартира Meritocracy Fellowship — платен четиримесечен стаж за гимназисти, които не продължават в колеж.

