Потвърждават изтичането на данни от ChatGPT. Ето всичко, което знаем

Какво означава това за вашите данни?

Компанията, която стои зад ChatGPT, OpenAI потвърди наличието на инцидент със сигурността. Пробивът в данните е свързан с доставчик на аналитични данни от трета страна, Mixpanel, което е довело до разкриване на ограничени потребителски данни, свързани с неговата API платформа, съобщава Euronews.

Компанията е категорична, че това не е по тяхна вина.

Снимка: iStock

„Това не беше нарушение на системите на OpenAI. Не бяха компрометирани или разкрити чатове, API заявки, данни за използване на API, пароли, идентификационни данни, API ключове, данни за плащане или правителствени идентификатори“, заяви компанията в имейл, уведомяващ потребителите в четвъртък.

Според OpenAI, Mixpanel е разбрал за нападател на 9 ноември.

Какви данни са изтекли?

Хакерите са получили неоторизиран достъп до част от системите и е експортирал набор от данни, който е съдържал ограничена информация, позволяваща идентифициране на клиента, и аналитични данни.

OpenAI заяви, че информацията, която може да е била засегната, е ограничена до имена, имейл адреси и потребителски идентификатори.

От компанията заявяват, че са прекратили използването на Mixpanel и потвърждават, че нарушението не е причинено от никакви уязвимости в системите на OpenAI.

Компанията заяви, че ще разследва нарушението и призова потребителите да бъдат допълнително бдителни за фишинг атаки и измами със социално инженерство, които биха могли да се опитат да използват откраднатите данни.

Потребителите са насърчавани да активират многофакторно удостоверяване като допълнителна защитна мярка за своите акаунти.

Въпреки че OpenAI заяви, че не са били разкрити разговори с ChatGPT, инцидентът е напомняне за това до колко лични данни има достъп OpenAI, тъй като хората споделят душите си с чатботове.

Въпреки че използването на анализите на Mixpanel от OpenAI е стандартна практика, той проследява данни като имейл адреси и местоположение, които не са били необходими за подобряване на продукта, което потенциално нарушава принципа за минимизиране на данните на GDPR, каза Моше Симан Тов Бустан, ръководител на екип за изследвания в областта на сигурността в OX Security, компания за сигурност с изкуствен интелект.

