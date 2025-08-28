Waze спира да работи на някои смартфони. Ето кои

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Защо Waze спира да работи?
Waze, по-рано FreeMap Israel, е дъщерна компания на Google, която предоставя софтуер за сателитна навигация за смартфони и други компютри, които поддържат връзка с глобалната система за позициониране. Нов ъпдейт на приложението обаче ще го направи неизползваемо за устройства с Android 9 Pie или по-стари версии на операционната система.
Приложението ще продължи да функционира на тези устройства, но няма да получава нови функции, кръпки за сигурност или поправки на грешки. Като се има предвид, че Android 9 Pie беше пуснат на пазара през 2018 г, това решение вероятно ще засегне малка част от потребителите, предимно тези с по-стари смартфони или инфоразвлекателни системи в автомобилите, които не са били актуализирани, съобщава TravelNews.
Тази стъпка подчертава разликата в начина, по който функционират Waze и Google Maps, въпреки че и двете са под шапката на Google.
Waze е приложение за навигация, създадено за шофьори, които дават приоритет на най-бързия възможен маршрут. То е известно с докладите си, създадени от общността, за всичко – от задръствания и инциденти до полицейска дейност, и автоматично пренасочва шофьорите, за да спести дори минута или две.
