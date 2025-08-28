Waze спира да работи на някои смартфони. Ето кои

Защо Waze спира да работи?

Waze, по-рано FreeMap Israel, е дъщерна компания на Google, която предоставя софтуер за сателитна навигация за смартфони и други компютри, които поддържат връзка с глобалната система за позициониране. Нов ъпдейт на приложението обаче ще го направи неизползваемо за устройства с Android 9 Pie или по-стари версии на операционната система.

Снимка: Waze

Приложението ще продължи да функционира на тези устройства, но няма да получава нови функции, кръпки за сигурност или поправки на грешки. Като се има предвид, че Android 9 Pie беше пуснат на пазара през 2018 г, това решение вероятно ще засегне малка част от потребителите, предимно тези с по-стари смартфони или инфоразвлекателни системи в автомобилите, които не са били актуализирани, съобщава TravelNews.

Тази стъпка подчертава разликата в начина, по който функционират Waze и Google Maps, въпреки че и двете са под шапката на Google.

Waze е приложение за навигация, създадено за шофьори, които дават приоритет на най-бързия възможен маршрут. То е известно с докладите си, създадени от общността, за всичко – от задръствания и инциденти до полицейска дейност, и автоматично пренасочва шофьорите, за да спести дори минута или две.

