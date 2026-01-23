Сделката за TikTok в САЩ приключи: Какво се променя?

Американските работници на TikTok най-после могат да си поемат дъх. Компанията обяви, че е финализирала сделка за отделяне на части от американския си бизнес в ново съвместно предприятие с група инвеститори, пише The Business Insider.

Лидерството на Адам Пресър

„Адам Пресър ръководи новото предприятие“, се посочва във вътрешна бележка, прегледана от Business Insider. Пресър работи в TikTok близо четири години и последно оглавява операциите и отдела за доверие и безопасност.

Споразумението би трябвало да държи правителството на САЩ на разстояние, тъй като компания-майка ByteDance вече притежава малко под 20% от новото американско предприятие. Този дял отговаря на изискването за дивестиция, заложено в закона „продай или бъди забранен“ от 2024 г., насочен към TikTok и други приложения с собственици в държави като Китай, определени от САЩ като „чуждестранни противници“.

Структура на собствеността

Според меморандум от декември на компанията новите американски собственици на TikTok включват технологичния гигант Oracle, инвестиционния фонд Silver Lake и инвестиционната фирма от Абу Даби MGX, всяка с по 15% дял. Афилиати на съществуващи инвеститори в ByteDance ще притежават около 30% от предприятието, а 5% ще бъдат продадени на неназована група нови инвеститори.

Сделката получи одобрението на САЩ и Китай, което подсказва, че „повечето политически проблеми на TikTok вече са зад гърба му“. Какво ще последва, остава по-малко ясно.

Разпределение на дейностите

Докато Oracle, MGX и Silver Lake ще бъдат управляващи инвеститори в новото американско съвместно дружество, техният фокус ще бъде върху „сигурността на данните“. Ключови търговски дейности, включително електронна търговия, реклама и маркетинг, ще останат под контрола на ByteDance.

Компанията започна да разделя американския си персонал в различни юридически лица още през януари, въз основа на това дали работата им ще остане под юрисдикцията на ByteDance.

