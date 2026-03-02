Най-големият скок в цената на водата ще бъде в този български град

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Енергийният сектор в България: Нараства производството на пропан-бутан
Доставките на енергийни продукти също показват динамика
Къде водата поевтинява?
От 1 март водата в редица градове у нас поскъпна. Причината е влизането в сила на решение на Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР), прието още в края на миналата година. Макар първоначално новите цени да трябваше да важат от януари, по молба на тогавашния регионален министър Иван Иванов държавните ВиК дружества отложиха увеличението, пише БНТ.
Изключение направи столицата – в София водата поскъпна още тогава, тъй като местното дружество не е част от Български ВиК холдинг, а се управлява на концесия.
Най-голям процентен ръст от 1 март се отчита в Кърджали – 13,7%. Плътно след него се нарежда Благоевград с 12,2%, а в Ямбол увеличението достига 11,8%.
Сериозно поскъпване има и в:
Във Варна цената се увеличава с 6,6%, в Хасково – с 5,6%, а в Силистра – с 4,8%. По-умерено е повишението в Пловдив – 4%, Ловеч – 4,1%, Търговище – 4,7% и Монтана – 3,1%.
На фона на масовото поскъпване има и градове, в които се отчита намаление. В Перник цената пада с 3,3%, в Сливен – с 3,4%, а в Пазарджик – с 1%. Леко поевтиняване има и в Добрич – 1,1%, Шумен – 0,8% и София област – 1,1%.
След новите увеличения именно Кърджали се откроява като градът с най-сериозен ръст, което го поставя сред населените места с най-скъпа вода в страната. Двузначното поскъпване там изпреварва всички останали области и превръща местните сметки за вода в най-солидното перо от семейния бюджет сред разглежданите градове.
Решението на регулатора идва на фона на нарастващи разходи за поддръжка на ВиК инфраструктурата и необходимост от инвестиции в мрежата. За домакинствата обаче това означава по-високи сметки.
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
Доставките на енергийни продукти също показват динамика
Международните оператори пренасочват корабите си
Престъпниците вече използват технологии за генериране на съдържание, способни да имитират гласове на близки, банкови служители или публични личности