Най-големият скок в цената на водата ще бъде в този български град

Къде водата поевтинява?

От 1 март водата в редица градове у нас поскъпна. Причината е влизането в сила на решение на Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР), прието още в края на миналата година. Макар първоначално новите цени да трябваше да важат от януари, по молба на тогавашния регионален министър Иван Иванов държавните ВиК дружества отложиха увеличението, пише БНТ.

Изключение направи столицата – в София водата поскъпна още тогава, тъй като местното дружество не е част от Български ВиК холдинг, а се управлява на концесия.

Къде поскъпването е най-сериозно?

Снимка: iStock

Най-голям процентен ръст от 1 март се отчита в Кърджали – 13,7%. Плътно след него се нарежда Благоевград с 12,2%, а в Ямбол увеличението достига 11,8%.

Сериозно поскъпване има и в:

Русе – 9,3%

Враца – 8,9%

Велико Търново – 8,8%

Габрово – 8,4%

Смолян – 7,9%

Плевен – 7,3%

Във Варна цената се увеличава с 6,6%, в Хасково – с 5,6%, а в Силистра – с 4,8%. По-умерено е повишението в Пловдив – 4%, Ловеч – 4,1%, Търговище – 4,7% и Монтана – 3,1%.

Къде водата поевтинява?

На фона на масовото поскъпване има и градове, в които се отчита намаление. В Перник цената пада с 3,3%, в Сливен – с 3,4%, а в Пазарджик – с 1%. Леко поевтиняване има и в Добрич – 1,1%, Шумен – 0,8% и София област – 1,1%.

Кой град е с най-скъпа вода?

Снимка: iStock

След новите увеличения именно Кърджали се откроява като градът с най-сериозен ръст, което го поставя сред населените места с най-скъпа вода в страната. Двузначното поскъпване там изпреварва всички останали области и превръща местните сметки за вода в най-солидното перо от семейния бюджет сред разглежданите градове.

Решението на регулатора идва на фона на нарастващи разходи за поддръжка на ВиК инфраструктурата и необходимост от инвестиции в мрежата. За домакинствата обаче това означава по-високи сметки.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN