Филмът за Майкъл Джексън мина 500 млн. долара приходи за три седмици

Филмът за Майкъл Джексън мина 500 млн. долара приходи за три седмици

Блясък

bTV Бизнес екип

В Северна Америка продукцията вече е изпреварила Bohemian Rhapsody

Биографичният филм Michael, посветен на живота на Майкъл Джексън, премина границата от 500 милиона долара приходи в световния боксофис само за три седмици след премиерата си.

Филмът, който проследява кариерата на поп иконата — от детските му години в The Jackson 5 до турнето Bad през 1988 г. — вече е генерирал около 577 милиона долара глобални приходи, включително 240,4 милиона долара от САЩ и 336,9 милиона долара от международните пазари, сочат данни на Deadline.

Това прави Michael едва втория музикален биографичен филм в историята, преминал границата от 500 милиона долара след Bohemian Rhapsody.

В Северна Америка продукцията вече е изпреварила Bohemian Rhapsody и се е превърнала в най-успешния музикален биографичен филм на вътрешния пазар, надминавайки неговите 216,6 милиона долара приходи.

Музиката на Джексън отново е хит

За музикалната индустрия обаче успехът в кината е само част от историята. След премиерата на филма на 24 април слушанията на музиката на Майкъл Джексън в стрийминг платформите са скочили рязко.

По данни на Luminate слушанията на каталога му почти са се удвоили в дните след излизането на филма, като ръстът достига 95% спрямо седмицата преди премиерата.

В Spotify месечните слушатели на Джексън са се увеличили с около 5 милиона само за седмица - от приблизително 68 милиона до 73 милиона.

За седмицата до 7 май общо 14 песни на изпълнителя едновременно присъстват в глобалната класация на Spotify. Billie Jean се изкачва до №3 с 37,6 милиона слушания за седмицата, а Beat It достига №6 с 29,1 милиона стрийма.

Албумът Thriller също се завръща в топ 10 на Billboard 200, достигайки седма позиция.

Sony Music също печели от успеха

Ръстът в слушанията носи директни финансови ползи и за Sony Music Group. В сделка, финализирана в края на 2023 г., компанията придоби 50% дял от музикалните права върху песните на Майкъл Джексън.

Сделката включва правата върху голяма част от музиката и записите на изпълнителя чрез компанията Mijac, която управлява композициите му, както и правата върху музика на артисти като Sly & the Family Stone, Къртис Мейфийлд и Рей Чарлс.

Според Music Business Worldwide цялата сделка оценява музикалните права на Джексън на до 1,5 милиарда долара, като Sony е платила поне 600 милиона долара за своя дял.

Придобиването е част от поредица мащабни покупки на музикални права от Sony Music под ръководството на Роб Стрингър, включително сделки за музиката на Queen и Pink Floyd. Според публикации компанията е похарчила над 6 милиарда долара за подобни придобивания през последното десетилетие.

Най-силният старт за музикален биографичен филм

Michael е продуциран от Греъм Кинг - продуцент и на Bohemian Rhapsody - заедно със съизпълнителите на наследството на Джексън Джон Бранка и Джон Маклейн.

Режисьор е Антоан Фукуа, а в ролята на Майкъл Джексън влиза неговият племенник Джаафар Джексън.

Филмът стартира с 97,2 милиона долара приходи в САЩ и 218,8 милиона долара в световен мащаб още през първия уикенд - най-силният дебют за музикален биографичен филм в историята.

През втория си уикенд продукцията добавя още 54,5 милиона долара в Северна Америка, като спадът е едва 44% - знак за силен интерес от страна на публиката.

Въпреки че критиците остават разделени и филмът има 39% рейтинг в Rotten Tomatoes, зрителите го приемат много по-позитивно, като CinemaScore му дава оценка A.

Филмът все още не е излязъл на някои пазари, включително Япония - страна, в която Майкъл Джексън традиционно има една от най-силните си фен бази.

Засега абсолютният рекорд за музикален биографичен филм остава за Bohemian Rhapsody с глобални приходи от 903,6 милиона долара. Но силното представяне на Michael кара анализаторите да следят дали филмът няма да се доближи до този резултат.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Десислава Боцева

Айлин Дрикова

Борислава Кирилова

Стефани Боова

