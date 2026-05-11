Топ 10 бизнес новини за днес - 11 май 2026 г.

Глобалните пазари започват седмицата под влиянието на три основни теми - изкуствения интелект, геополитическото напрежение и очакванията за лихвените проценти в САЩ. Инвеститорите внимателно следят сигналите от централните банки, отношенията между Вашингтон и Пекин и все по-скъпата AI надпревара между технологичните гиганти.

Ето най-важните бизнес новини за деня:

Volkswagen обмисля IPO за Scout Motors в САЩ

Германският автомобилен гигант Volkswagen разглежда възможността за IPO или привличане на външни инвеститори за американския бранд Scout Motors. Компанията търси допълнително финансиране за електрическите си модели и по-агресивно навлизане на американския пазар.

Интересното е, че Scout трябва да се конкурира директно с Tesla, Rivian и Ford в сегмента на електрическите SUV и пикапи — един от най-печелившите пазари в САЩ. Анализатори смятат, че отделянето на Scout може да даде на Volkswagen по-гъвкав достъп до американски капиталови пазари.

САЩ засилват натиска срещу китайските автомобили

Американски индустриални организации и политици настояват за по-строги ограничения срещу китайските производители на електромобили. Вашингтон се опасява, че евтините китайски EV модели могат сериозно да ударят местната автомобилна индустрия.

Китайските компании като BYD вече продават електромобили на цени, с които западните производители трудно могат да се конкурират. Темата се превръща не само в икономически, но и в стратегически въпрос за технологическата независимост на САЩ.

Goldman Sachs и Bank of America отлагат очакванията за намаляване на лихвите

Goldman Sachs и Bank of America ревизираха прогнозите си за лихвените проценти в САЩ. Според анализаторите Федералният резерв може да задържи високите лихви по-дълго заради устойчивата инфлация и силния трудов пазар.

Това вече започва да влияе върху потребителските разходи и корпоративното кредитиране. Все повече инвеститори пренасочват капитали към по-консервативни активи като облигации и дивидентни акции.

Nintendo губи позиции на борсата

Акциите на Nintendo поевтиняха след опасения, че по-високите цени на новите конзоли и по-слабите продажби на игри могат да забавят растежа на компанията.

Пазарът следи дали Nintendo ще успее да повтори успеха на Switch — една от най-продаваните конзоли в историята. Конкуренцията от мобилния gaming и cloud gaming платформите също започва да оказва все по-силен натиск върху традиционните конзоли.

Oracle съкращава служители заради AI инвестициите

Oracle планира мащабни съкращения, докато продължава да инвестира милиарди в AI центрове за данни и cloud инфраструктура.

AI инфраструктурата изисква огромни количества електроенергия и специализирани чипове, което значително увеличава разходите на технологичните компании. В момента почти всички големи cloud играчи са под натиск да показват реална възвръщаемост от AI инвестициите си.

Очаквана среща между Доналд Тръмп и Си Дзинпин

Според американски медии администрацията на Доналд Тръмп подготвя бизнес делегация за среща с китайския президент Си Дзинпин.

Пазарите се надяват срещата да намали напрежението около митата и ограниченията върху полупроводниците. Дори малък пробив в отношенията между САЩ и Китай може да повлияе позитивно на глобалните пазари и технологичния сектор.

Петролът поскъпва заради напрежението в Близкия изток

Цените на петрола се покачиха след нови опасения около Иран и сигурността в Ормузкия проток — ключов маршрут за световните доставки на суров петрол.

През Ормузкия проток преминава около една пета от световния петролен трафик. Затова дори ограничено напрежение в региона често води до рязка реакция на енергийните пазари.

Jio Platforms подготвя мегасделка в Индия

Индийската технологична компания Jio Platforms работи по едно от най-големите IPO-та в Азия за годината.

Компанията вече се разглежда като потенциален технологичен гигант извън Китай и САЩ. Индия се опитва да се позиционира като следващия голям център за дигитални услуги, AI и производство на технологии.

Китайският износ изненадващо расте

Нови икономически данни показват, че китайският износ продължава да расте въпреки търговското напрежение със САЩ и по-слабата глобална икономика.

Много международни компании все още разчитат силно на китайските фабрики заради ниските разходи и огромния производствен капацитет. Това показва, че процесът по изместване на производството извън Китай върви по-бавно от очакваното.

Инвеститорите започват да се охлаждат към AI еуфорията

След месеци на силен ръст в AI сектора част от инвеститорите започват да се насочват към по-стабилни индустрии като енергетика, банки, инфраструктура и индустриално производство.

Все повече анализатори предупреждават, че AI пазарът започва да прилича на предишни технологични балони. Въпреки това големите инвестиционни фондове продължават да вярват, че AI ще остане основният двигател на технологичния сектор през следващото десетилетие.