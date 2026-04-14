България №1 в ЕС: 77% от здравните разходи отиват за медикаменти

Около 11–12% от населението не са здравно осигурени

Инфлацията в здравеопазването в България през 2026 г., спрямо 2025 г., е два пъти по-висока от общата инфлация за страната. Това показва анализът „Оценка на устойчивостта на здравноосигурителната система в Република България. Мерки за повишаване на приходите в бюджета на НЗОК за 2026–2027 г.“, изготвен от Health Metrics. Проучването беше представено в националния пресклуб на БТА.

Близо половината от работещите в страната са на възраст над 45 години – праг, след който значително се увеличава честотата на хроничните заболявания, посочи Екатерина Иларионова от Health Metrics. По думите ѝ България е сред най-бързо застаряващите държави в ЕС, а предотвратимата смъртност остава сред най-високите в Съюза.

Снимка: iStock

Сред основните предизвикателства пред НЗОК са засилващият се демографски натиск и ограничената приходна база, като . Разходите за здравеопазване нарастват всяка година и изпреварват приходите, без да се предприемат достатъчно ефективни мерки. Според Иларионова се наблюдава сериозно увеличение на средствата за болнична помощ за сметка на превенцията.

Делът на доплащането от страна на гражданите е повече от два пъти по-висок в сравнение с този в останалите държави от ЕС, отбеляза Аркади Шарков от Health Metrics. За последните пет години разходите на домакинствата за здраве са се увеличили с 60%, като България заема първо място в ЕС по този показател. Около 77% от доплащанията на пациентите са за лекарства, включително и за частично реимбурсирани от здравната каса медикаменти.

За периода 2022–2025 г. отстъпките към НЗОК, предоставени от фармацевтичните компании, са се увеличили с близо 115%, допълни Шарков. Той отбеляза, че компаниите често се колебаят дали да предлагат определени лекарства на българския пазар. Цените у нас се определят по строги правила и чрез сравнение с 10 държави от ЕС, като се избира най-ниската стойност.

От Health Metrics предлагат актуализация на здравноосигурителната вноска – от 8% на 10%, като тя да се плаща изцяло и за групите, осигурявани от държавата. Още през ноември 2025 г. от те подчертаха необходимостта от увеличение на здравната вноска. По думите на Шарков, при повишаването ѝ до 10% приходите в бюджета на НЗОК могат да достигнат около 7 млрд. евро. За подобна промяна настояват и от Български лекарски съюз.