×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1539 BGN
Петрол
107.5 $/барел
Bitcoin
$68,732.8
Последвайте ни
Ето защо, ако на стока в магазина има два етикета един върху друг, трябва да отлепите горния

bTV Бизнес екип

Земеделският министър и директорът на БАБХ със съвети преди Великден

В навечението на Великденските празници от Министерството на земеделието и от Агенцията по храните препоръчват хората да гледат синия печат за българското месо и кодовете за българските яйца.

"Ако има продукт с две етикетчета, залепени едно върху друго - или да откажат да го закупят, или да помолят някой от персонала да отлепи горното етикетче, за да видят да не би отдолу да се крие различен срок на годност, да търсят в региона, в който работят фермерски пазари", каза служебният министър на земеделието Иван Христанов, цитиран от БНР.

БАБХ: В магазините се предлагат храни с изтекъл срок на годност от 2022 и 2023 г.

Ангел Мавровски от Агенцията по храните препоръча, ако хората са си поръчали агнешко от ферма, да не возят живи животни: "Лично аз ще си взема агне от ферма. Моята препоръка е да не се транспортират живи животни. Ако взимат, каквото и да се прави, нека си го свършат в самата ферма. Това си е традиция".

Земеделското министерство започва проверка на произхода на оранжерийните зеленчуци.

Министър Христанов изтъкна, че целта на продължаващата акция „Чиста храна“ е да върне ролята на държавата като гарант за качеството на храните. Той съобщи, че от старта на акцията в цялата страна са извършени над 1000 проверки. 

Освен българско: Този Великден ядем македонско и румънско агнешко

От своя страна изпълнителният директор на БАБХ съобщи, че последните седмици агенцията е активно на терен като прави кръстосани проверки между екипи от различни свои областни структури. Резултатите от тях са общо 67 тона спрени количества месо, като от тях 50 тона в област Хасково, близо 10 тона в Димитровград, а 25 тона са с липса на проследимост във Варна. 

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

В този имот Чък Норис прекара последните години от живота си
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

Първият в света диагностичен тампон е български: Запознайте се с жената зад тази компания
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Кои професии са най-застрашени от изкуствения интелект?
Стефани Боова

Стефани Боова

Как да проверите дали застраховката ви „Гражданска отговорност“ е валидна?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата