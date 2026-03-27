Ето защо, ако на стока в магазина има два етикета един върху друг, трябва да отлепите горния

Земеделският министър и директорът на БАБХ със съвети преди Великден

В навечението на Великденските празници от Министерството на земеделието и от Агенцията по храните препоръчват хората да гледат синия печат за българското месо и кодовете за българските яйца.

"Ако има продукт с две етикетчета, залепени едно върху друго - или да откажат да го закупят, или да помолят някой от персонала да отлепи горното етикетче, за да видят да не би отдолу да се крие различен срок на годност, да търсят в региона, в който работят фермерски пазари", каза служебният министър на земеделието Иван Христанов, цитиран от БНР.

Ангел Мавровски от Агенцията по храните препоръча, ако хората са си поръчали агнешко от ферма, да не возят живи животни: "Лично аз ще си взема агне от ферма. Моята препоръка е да не се транспортират живи животни. Ако взимат, каквото и да се прави, нека си го свършат в самата ферма. Това си е традиция".

Земеделското министерство започва проверка на произхода на оранжерийните зеленчуци.

Министър Христанов изтъкна, че целта на продължаващата акция „Чиста храна“ е да върне ролята на държавата като гарант за качеството на храните. Той съобщи, че от старта на акцията в цялата страна са извършени над 1000 проверки.

От своя страна изпълнителният директор на БАБХ съобщи, че последните седмици агенцията е активно на терен като прави кръстосани проверки между екипи от различни свои областни структури. Резултатите от тях са общо 67 тона спрени количества месо, като от тях 50 тона в област Хасково, близо 10 тона в Димитровград, а 25 тона са с липса на проследимост във Варна.

