БАБХ: В магазините се предлагат храни с изтекъл срок на годност от 2022 и 2023 г.

Състоянието на кланици в Ихтиман крие риск за националната сигурност

Проверките на Българската асоциация за безопасност на храните (БАБХ) разкриха някои скандални случаи у нас. При един от тях е открит огромен хладилен склад в Хасково, пълен със стотици тонове храна с неясен произход и без срок на годност.

"Освен в Хасково, в Димитровград също са заловени над 7 тона храни, които са негодни за консумация. Съхранявани са с цел реализация. Подали сме сигнал към ГДБОП, че се касае за множество лица, които подготвят това като организация", заяви изпълнителният директор на БАБХ д-р Ангел Мавровски. До Шеста камера е отказан достъп на БАБХ дори с три полицейски патрула зад служителите. Били са готови да платят акт, само и само да не бъде отваряна камерата. След това складът е запечатан и от понеделник, 23 март, е започнала реалната проверка, съобщи Мавровски пред Bulgaria ON AIR. По думите му има храни с изтекъл срок на годност от 2022 и 2023 г., които се предлагат в хранителната верига. Има много недобросъвестни търговци, които си позволяват именно такава дейност, подчерта Мавровски.

Тази храна идва основно от Украйна, Уругвай, но е с изтекъл срок на годност и може да бъде опасна за консумация, стана ясно от думите му.

"Зрялото ихтиманско месо вероятно се разпространява в София. Там говорим за множество кланици. Всяка втора къща в махалата е мини кланица. Говорим за тонове вътрешности, останки, кости... Разхвърляни са в целия район около махалата, което крие риск за националната сигурност", подчерта директорът на БАБХ. Мавровски алармира, че идват нелегални животни от чужбина, като един от камионите е заловен на румънската граница.

