Не чета книги, имам Facebook: Колко похарчихте за книги тази година? (АНКЕТА)

Не чета книги, имам Facebook: Колко похарчихте за книги тази година? (АНКЕТА)

Борислава Кирилова

Мнозинството от анкетирани са похарчили поне по 100 лв. за книги

Според данни на World Population Review за 2024 г., българите прочитат средно по около пет книги годишно. Дни след Деня на народните будители – когато отдаваме почит на книжовниците, просветителите и борците за национално освобождение, съхранили българския дух и култура – питаме: „Колко пари похарчихте тази година за книги?“

Мнозинството от анкетирани споделят, че през тази година са похарчили поне по 100 лева за книги. Тематиката, която предпочитат, е различна и разнообразна – от здравословно хранене до романи – но ги обединява желанието да научат нещо ново.

Други признават, че за тях книгите не са толкова важни и предпочитат да инвестират в пътувания. Разбира се, социалните мрежи също бяха част от разговора.

„Да ви кажа честно, нищо не съм похарчила, не чета… Защото имам Facebook“, коментира един от участниците.

Трети пък споделиха, че тази година са поставили личен рекорд по купени и прочетени книги, като това им е била една от целите за годината.

Вижте всички отговори от анкетата във ВИДЕОТО! 

