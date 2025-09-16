За първи път: Китай влиза в ТОП 10 на най-иновативните държави

Кои са останалите страни в класацията?

За първи път в историята Китай се нарежда сред десетте най-иновативни държави в света, изпреварвайки Германия – най-голямата икономика в Европа. Годишната класация на ООН, която измерва силата на иновациите в 139 икономики, отчита масивните инвестиции на Пекин в научноизследователска и развойна дейност като ключов фактор за този пробив, съобщава CNN.

Швейцария отново на върха

На първо място остава Швейцария – лидер в иновациите вече повече от десетилетие. Следват Швеция и САЩ, а Китай заема престижната десета позиция. Между тях в топ класацията попадат още Южна Корея, Сингапур, Великобритания, Финландия, Нидерландия и Дания.

Китай – моторът на патентите

Според данните на Глобалния индекс на иновациите (GII), Китай е подал около една четвърт от всички международни заявки за патенти през 2024 г., което го прави най-големия източник на нови разработки в света. В същото време традиционни иновационни сили като САЩ, Япония и Германия са отбелязали лек спад, въпреки че заедно все още представляват 40% от подадените патенти.

Патентите често се разглеждат като символ на икономическа мощ и технологично превъзходство – и по този показател Китай уверено затвърждава позициите си.

Забавяне в глобалните инвестиции

Въпреки този подем, експертите предупреждават за тревожна тенденция – световните инвестиции в научноизследователска и развойна дейност се забавят. Очаква се ръстът им през 2025 г. да бъде едва 2,3%, най-ниското ниво от 2010 г. насам, когато светът все още се възстановяваше от финансовата криза.

Германия – между индустрията и дигиталното бъдеще

Падането на Германия до 11-о място не бива да се възприема като драматично, твърдят анализаторите. Според Саша Вунш-Винсент, съредактор на GII, страната продължава да е водещ двигател на индустриалните иновации. Въпросът е как ще успее да трансформира тази сила в дигитална епоха.

„Предизвикателството пред Германия е да се превърне в двигател на цифровите иновации, а не само на индустриалните“, коментира Дарън Танг, генерален директор на Световната организация за интелектуална собственост към ООН.

