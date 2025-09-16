В тази страна хората трябва да гледат реклами, за да получат хартия в публична тоалетна

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Най-новото въведение в обществени тоалетни в Китай са тип автомати за тоалетна хартия, които дават достъп до нея само ако потребителят изгледа реклама. В популярно видео на China Insider, се вижда как жена сканира QR код с мобилния си телефон и след това е задължена да изгледа рекламен клип, преди машината да ѝ предостави къс хартия.
Според информацията, хората могат да избират дали да гледат реклама или да платят 0,5 юана (приблизително 0,07 долара), за да получат хартия. Властите обясняват, че тази система има за цел да ограничи разхищението, тъй като някои посетители са злоупотребявали с безплатната тоалетна хартия, използвайки я в прекомерни количества.
Това не е първият път, когато обществените тоалетни в страната предизвикват реакции. Още през 2017 г. на туристически обекти бяха монтирани автомати с лицево разпознаване, които пускаха по 60-сантиметрово парче хартия на всеки девет минути. До 2019 г. периодът между две подавания беше увеличен на десет минути на човек.
И все пак системата има съществен недостатък – ако батерията на телефона ви е паднала или нямате монети под ръка, може да попаднете в доста неудобна и буквално критична ситуация.
