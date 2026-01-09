В коя страна се сервира най-добрата закуска в света?

В топ 5 на най-предпочитаните закуски попадат 3 наши съседки

Всяка година платформата TasteAtlas публикува списъка си „Най‑добрите закуски в света“, който се съставя въз основа на гласовете и оценките на потребители. Този рейтинг представя уникални закуски от различни кътчета на планетата, избрани от пътуващи. Ето кои са най-предпочитаните закуски в цял свят.

Снимка: Istock.com

Кахвалтъ – Турция

Турската дума „кахвалтъ“ означава „закуска“ и представлява важна и често пищна част от турската кулинарна култура. Произходът на думата идва от „кахве“ (кафе) и „алтъ“ (под/преди), което буквално се превежда като „преди кафе“. В миналото кафето се е смятало за напитка, която се консумира след хранене, а не преди него, затова кахвалтът е предназначен за преди кафето. Традиционната турска закуска включва разнообразни ястия, съчетаващи различни вкусове и текстури – сирена, маслини, зеленчуци, местни хлябове, яйца, бюрек, баклава или други сладкиши, придружени от топли напитки като турски чай. Освен храната, кахвалтът се цени заради усещането за изобилие и заради социалния ритуал на събиране на хора около масата.

Златиборски окръг, Сърбия

Тази традиционна сръбска закуска представлява разрязаната на половина лепиня, намазана с гъста сметана (каймак) и покрита с яйце. След кратко изпичане се залива със смес от топли месни сокове, известна като претоп. Името „комплет“ се превежда като „с всичко в него“ и е свързано главно с района на Ужице и Златибор. Произходът на ястието датира преди Втората световна война, а съвременното му име е официално регистрирано от Драган Лазич, собственик на пекарната „Код Шуляге“. Въпреки високата калоричност, пълната лепиня традиционно се консумира за закуска, най-добре с чаша кисело мляко, и за автентично изживяване се препоръчва да се яде с ръце.

Сфинц – Либия

Сфинз е пържен сладкиш, приготвен от тесто от брашно, захар, мая, сол и вода. Малките топчета тесто се сплескват и се пържат, след което се консумират най-често с мед, а понякога и с яйце отгоре. Често наричан „либийска поничка“, той е особено популярен за разговяване по време на Рамадан, но се сервира и като закуска. Ако остане тесто, то обикновено се превръща в билков хляб, използван за други ястия.

Роти канай – Малайзия

Роти канай е традиционен плосък хляб с индийски произход, приготвен с брашно, вода, яйца и мазнина, пържен в тиган. Тестото се сгъва многократно, за да се получи пластова структура – мека вътрешност и хрупкав външен слой. Най-често се използва гхи, индийското пречистено масло. Произходът на ястието е свързан с индийските работници, емигрирали в Малайзия, които донесли рецептата и традицията за приготвяне на този хрупкав хляб. Обикновено се сервира с къри, но може и самостоятелно или накъсано на парчета като част от закуската.

Бугатса – Гърция

Бугаца е традиционен гръцки пай с рустик коричка, обикновено пълнен с грис крем, но съществуват варианти с кайма или сирене. Името идва от османската дума „погаца“, означаваща пай със сирене. Ястието произхожда от византийския период в Константинопол и първоначално включва разнообразни сладки и солени пълнежи. С разселването на турски имигранти в Северна Гърция, бугацата става специалитет в Серес и Солун. Днес ястието се предлага в цяла Гърция в специализирани магазини, наречени „бугацополия“, които продават изключително бугаци.

