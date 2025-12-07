BGN → EUR

Свят Рай с ограничен бюджет: Как Малдивите стават все по-достъпни?

Рай с ограничен бюджет: Как Малдивите стават все по-достъпни?

bTV Бизнес екип

Курортите на Малдивите също се адаптират към устойчивостта и местния модел на туризъм

През последното десетилетие правителството на Малдивите въведе реформи, позволяващи на местните да отварят къщи за гости на населени острови. Това разчупва традиционния модел, при който туризмът се концентрираше в частни курорти на ненаселени острови. В резултат над 1200 къщи за гости вече работят на 90 местни острова, предоставяйки на туристите възможност да се докоснат до ежедневната култура и да подкрепят местната икономика, предава ВВС.

 

Обществените транспортни връзки, като моторни лодки, правят островите по-достъпни и значително намаляват разходите за пътуване в сравнение с луксозните хидроплани. На островите липсват автомобили, а транспортът се осъществява предимно с велосипеди и електрически бъгита. Туристите имат възможност да се потопят в природата и културата на местната общност, като наблюдават традиционни земеделски култури и морски рифове.

Ето кой е плажът от известния тапет на Windows

Курортите на Малдивите също се адаптират към устойчивостта и местния модел на туризъм. Средни и големи курорти, собственост на малдивци, предлагат семейни преживявания с включени трансфери, храна и активности, като същевременно подкрепят местната икономика. Програмите за устойчивост включват почистване на плажове, засаждане на корали, ограничаване на пластмасите за еднократна употреба и рециклиране на спално бельо.

Местните острови са обособили бикини плажове, където туристите могат да плуват и да се печат на слънце свободно, Регулациите насърчават също пестенето на енергия и опазването на морския живот, като целта е до 2028 г. 33% от електроенергията на страната да идва от възобновяеми източници.

