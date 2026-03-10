Автомобилен гигант планира да съкрати до 50 000 души до 2030 г.

Печалбата на компанията се е свила почти наполовина през 2025 г.

Германският автомобилен концерн „Фолксваген груп“ (Volkswagen Group) обяви днес, че планира да съкрати нови 15 000 работни места или 50 000 общо в Германия до 2030 г. Решението беше обявено по време на представянето на финансовите резултати за 2025 г., съобщават Франс прес и ДПА.

Според компанията, планираните съкращения включват вече обявените 35 000 позиции във „Фолксваген“ от края на 2024 г., както и допълнителни съкращения на служители в луксозните си марки „Ауди“ (Audi) и „Порше“ (Porsche), както и в подразделението на концерна „Кериад“ (Cariad), разработващо софтуер за превозни средства, посочва главният изпълнителен директор на компанията Оливер Блуме в писмо до акционерите.

При представянето на финансовите резултати „Фолксваген“ обяви, че печалбата й се е свила почти наполовина през 2025 г. след като разходите, свързани с промени в стратегията на спортната марка „Порше“, както и митата за внос в САЩ са натежали на резултатите, допълва ДПА.

Нетната печалба е намаляла с около 44 на сто до 6,9 млрд. евро през 2025 г. спрямо 12,4 млрд. евро година по-рано, съобщи най-големият автомобилен производител в Европа, цитиран от БТА. Приходите са се понижили с 0,8 на сто до около 322 млрд. евро.

Резултатите на групата са се подобрили към края на годината спрямо първите девет месеца на 2025 г. През третото тримесечие компанията отчете загуба от над 1 млрд. евро.

Спадът се дължи основно на допълнителни разходи в дъщерната компания „Порше“, свързани с промяна в стратегията и удължаване на живота на моделите с двигатели с вътрешно горене (ДВГ), което се е отразило и върху финансовите резултати на групата, като допълнително влияние са оказали и митата върху вноса в САЩ.

Доставките на автомобили също са се свили слабо. През 2025 г. групата е доставила 8,98 млн. автомобила от всички свои марки в световен мащаб, което е спад от 0,5 на сто спрямо предходната 2024 година. Продажбите в Европа са нараснали леко, но това не е успяло да компенсира спада в Китай и Северна Америка.

