Топ 5 най-скъпи покупки на Мохамед бин Салман

Какви са милиардните харчове на на саудитския принц

Докато САЩ и светът наблюдават внимателно политическите стъпки на саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман и очакваното му възкачване на трона, един въпрос остава извън дебата – неговият разкошен начин на живот. Принцът, който обещава борба с корупцията и равенство, е известен и с едни от най-екстравагантните покупки в съвременната история.

Според The Richest, въпреки че често използва пълномощници, за да прикрива сделките си, истината винаги излиза наяве. А харчовете му са толкова мащабни, че предизвикват заглавия по целия свят.

1. Шато „Луи XIV“ – 300 милиона долара

През 2015 г. принцът купува „Шато Луи XIV“ във Франция – наричан „най-скъпия дом в света“. Имотът разполага с винарска изба, киносалон и дори ров с подводна камера, а цялата система за осветление, климатизация и музика се управлява от iPhone.

2. Суперяхта „Серена“ – 500 милиона долара

С дължина 147 метра, яхтата впечатлява с два басейна, джакузита, две хеликоптерни площадки и киносалон. Преди да стане собственост на Бин Салман, тя е била давана под наем на милиардери като Бил Гейтс за милиони долари седмично.

3. „Salvator Mundi“ от Леонардо да Винчи – 450 милиона долара

През 2017 г. картината е продадена на търг за рекордните 450 милиона долара. По-късно се разбира, че зад сделката стои именно Бин Салман чрез посредник. Картината е обект на спорове за автентичност, а местонахождението ѝ и до днес е загадка.

4. Sky Prime Aviation

Според Washington Examiner, принцът е собственик или контролира Sky Prime Aviation – частна авиокомпания с десетки луксозни джетове. Флотът включва едни от най-скъпите модели самолети, използвани както за лични полети, така и за официални мисии.

5. Футболният клуб „Нюкасъл Юнайтед“ – над 400 милиона долара

Чрез Публичния инвестиционен фонд на Саудитска Арабия Бин Салман придобива английския „Нюкасъл Юнайтед“. Сделката превръща отбора в един от финансово най-мощните клубове във Висшата лига, с амбиции да привлече световни звезди.

От дворци и яхти до произведения на изкуството и футболни клубове – харчовете на Мохамед бин Салман са толкова мащабни, че го поставят сред най-разточителните личности на планетата. Ако бъдещето му като крал е обвързано със същия размах, светът тепърва ще вижда още по-грандиозни сделки.

