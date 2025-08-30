Самолет за соколи и камила за милиони: Това са най-скъпите неща, закупени от араби

Арабите са на друго ниво на богатство

Можем да кажем, че арабите са на съвсем друго ниво на богатство! От регистрационни номера до скъпи камили, вижте някои от най-скъпите им покупки:

Регистрационен номер

Регистрационен номер за 14 милиона долара – Бизнесменът от Емирствата Саид Абдул Гафар Хури купи едноцифрения номер „1“ в Абу Даби, което го направи най-скъпият номер в света.

Самолет за соколи

Снимка: X

Саудитски принц купува места в самолета за 80 сокола, по данни на CN Travel. Местата са закупени, за да може принцът да гарантира, че соколите му ще пътуват комфортно и сигурно. Старата снимка показва соколите, кацнали на седалките в самолета, всеки с качулка и здраво завързани. Qatar Airways позволява максимум шест сокола на борда на пътник.

Яхта за 500 милиона долара

Снимка: X-Twitter

Саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман съобщава, че е закупил луксозната яхта „Serene“, една от най-големите в света, за 500 милиона долара.

Картина на Да Винчи за 450 милиона долара

Снимка: Wikipedia

Картината „Спасителят на света“ е закупена на търг от саудитския принц Бадр бин Абдула, което я прави най-скъпата картина, продавана някога.

Камила за 3 милиона долара

На търгове за камили в Гълф, състезателна камила е продадена за около 3 милиона долара, което отразява дълбоката културна любов към камилите в региона.

