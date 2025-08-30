Самолет за соколи и камила за милиони: Това са най-скъпите неща, закупени от араби

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Можем да кажем, че арабите са на съвсем друго ниво на богатство! От регистрационни номера до скъпи камили, вижте някои от най-скъпите им покупки:
Регистрационен номер за 14 милиона долара – Бизнесменът от Емирствата Саид Абдул Гафар Хури купи едноцифрения номер „1“ в Абу Даби, което го направи най-скъпият номер в света.
Саудитски принц купува места в самолета за 80 сокола, по данни на CN Travel. Местата са закупени, за да може принцът да гарантира, че соколите му ще пътуват комфортно и сигурно. Старата снимка показва соколите, кацнали на седалките в самолета, всеки с качулка и здраво завързани. Qatar Airways позволява максимум шест сокола на борда на пътник.
Саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман съобщава, че е закупил луксозната яхта „Serene“, една от най-големите в света, за 500 милиона долара.
Картината „Спасителят на света“ е закупена на търг от саудитския принц Бадр бин Абдула, което я прави най-скъпата картина, продавана някога.
На търгове за камили в Гълф, състезателна камила е продадена за около 3 милиона долара, което отразява дълбоката културна любов към камилите в региона.
