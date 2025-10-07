1 USD
Топ 5 Топ 5 най-скъпи неща в света през 2025 г.

Топ 5 най-скъпи неща в света през 2025 г.

bTV Бизнес екип

Светът на свръхбогатите продължава да разширява границите на разкоша

Луксът винаги е бил огледало на икономическите тенденции и човешкото въображение. Докато повечето потребители мислят как да спестят от инфлацията, светът на свръхбогатите продължава да разширява границите на разкоша. От бижута и автомобили до недвижими имоти и технологии – през 2025 г. „най-скъпото“ вече не е просто етикет, а символ на статус и изключителност.

И така кои са най-скъпите неща в света през 2025 г.

Rolls-Royce La Rose Noire Droptail – $32 милиона

Автомобилната индустрия има нов шампион по цена. La Rose Noire Droptail е ръчно изработен кабриолет, вдъхновен от черната роза – рядко цвете, символ на страст и тайнственост. Всеки детайл е създаден по поръчка, включително уникалният часовник Audemars Piguet, вграден в таблото. Произведен е само един брой – за частен клиент, чиято самоличност остава тайна.

The Weeknd купи първото си луксозно имение за 55 млн. долара във Флорида

Гривната „The Pink Star Diamond“ – $60 милиона

Ювелирният шедьовър на Graff Diamonds отново оглави класациите. Централният 59.6-каратов розов диамант е сред най-редките в света. Освен колекционерска стойност, бижуто е и инвестиция – цената на подобни камъни се е покачила с над 30% за последното десетилетие.

Пентхаусът в „One Hyde Park“, Лондон – $240 милиона

Най-скъпият апартамент в Европа се намира в сърцето на Лондон. Пентхаусът разполага с панорамна гледка към Хайд Парк, частен кино салон, подземен гараж и 24-часова охрана. Купувачът – неназован технологичен предприемач – плаща не само за квадратни метри, а за дискретност и престиж.

Топ 5 най-скъпи покупки на Мохамед бин Салман

Часовникът Patek Philippe Grandmaster Chime Ref. 6300A – $31 милиона

С 20 усложнения и двустранен циферблат, този Patek Philippe остава най-скъпият ръчен часовник, продаван някога на търг. Механизмът му съдържа над 1 300 ръчно сглобени компонента. Това не е просто средство за отчитане на времето, а инженерно произведение на изкуството.

Суперяхтата „History Supreme“ – $4.8 милиарда

Създадена от британския дизайнер Стюарт Хюз, тази 30-метрова яхта е изработена от над 100 000 кг чисто злато и платина. Интериорът включва стени от кости на динозавър и аквариум с водка, украсен с диаманти. Макар и звучаща като легенда, „History Supreme“ е реален пример за това колко далеч може да стигне човешкото желание за уникалност.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

