Топ 5 най-скъпи неща в света през 2025 г.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Светът на свръхбогатите продължава да разширява границите на разкоша
Луксът винаги е бил огледало на икономическите тенденции и човешкото въображение. Докато повечето потребители мислят как да спестят от инфлацията, светът на свръхбогатите продължава да разширява границите на разкоша. От бижута и автомобили до недвижими имоти и технологии – през 2025 г. „най-скъпото“ вече не е просто етикет, а символ на статус и изключителност.
И така кои са най-скъпите неща в света през 2025 г.
Автомобилната индустрия има нов шампион по цена. La Rose Noire Droptail е ръчно изработен кабриолет, вдъхновен от черната роза – рядко цвете, символ на страст и тайнственост. Всеки детайл е създаден по поръчка, включително уникалният часовник Audemars Piguet, вграден в таблото. Произведен е само един брой – за частен клиент, чиято самоличност остава тайна.
Ювелирният шедьовър на Graff Diamonds отново оглави класациите. Централният 59.6-каратов розов диамант е сред най-редките в света. Освен колекционерска стойност, бижуто е и инвестиция – цената на подобни камъни се е покачила с над 30% за последното десетилетие.
Най-скъпият апартамент в Европа се намира в сърцето на Лондон. Пентхаусът разполага с панорамна гледка към Хайд Парк, частен кино салон, подземен гараж и 24-часова охрана. Купувачът – неназован технологичен предприемач – плаща не само за квадратни метри, а за дискретност и престиж.
С 20 усложнения и двустранен циферблат, този Patek Philippe остава най-скъпият ръчен часовник, продаван някога на търг. Механизмът му съдържа над 1 300 ръчно сглобени компонента. Това не е просто средство за отчитане на времето, а инженерно произведение на изкуството.
Създадена от британския дизайнер Стюарт Хюз, тази 30-метрова яхта е изработена от над 100 000 кг чисто злато и платина. Интериорът включва стени от кости на динозавър и аквариум с водка, украсен с диаманти. Макар и звучаща като легенда, „History Supreme“ е реален пример за това колко далеч може да стигне човешкото желание за уникалност.
