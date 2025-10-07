Как е действала и колко пари е измъкнала банкерката, измамила Мартин Петров?

Банкерката е осъдена на 15 години затвор

Софийски градски съд осъди на 15 години затвор бивша служителка на столична банка, която успяла да измами легендарния български футболист Мартин Петров и да източи от сметките му почти 1,8 млн. лв., съобщава БТА.

Жената ще трябва да се раздели и с цялото си имущество, както и няма право да упражнява дейност като материално отговорно лице за срок от 15 години. Присъдата все още не е окончателна и може да бъде обжалвана.

Как е успяла да измами футболиста?

Снимка: Lap.bg

Историята започва още през 2010 г., когато подсъдимата била личен банкер на бившия национал. Петров ѝ имал пълно доверие – тя била сред малцината служители, които имали достъп до неговите сметки. Единствено съпругата и родителите на футболиста имали право реално да оперират с парите му.

Според прокуратурата жената злоупотребила с това доверие. Тя предложила на Мартин Петров да използва по-ефективно средствата си, като инвестира с нейна помощ. За целта той ѝ издал пълномощно, но с условие – да инвестира само до определен лимит. Банкерката обаче искала да борави с по-големи суми и решила тайно да отклонява пари от сметките му.

52 превода, 62 тегления и фалшиви документи

Между януари 2012 г. и юни 2017 г., подсъдимата фалшифицирала документи и подвеждала свои колеги в банката, че има основание да извършва различни банкови операции. Така тя успяла 52 пъти да прехвърли пари – общо над 1,2 млн. лв. към сметки на физически и юридически лица, някои от които били открити на името на самия футболист, за да прикрие следите си.

Освен това, в периода 2012–2016 г., тя още 62 пъти изтегляла пари от сметките на Петров, като твърдяла пред служители, че действала по негово нареждане и че документите ще бъдат „разписани по-късно“. Така нанесла на бившия национал допълнителна вреда от 583 346 лева.

Общата щета, според прокуратурата, възлиза на 1 788 672 лева, а случаят е определен като измама в особено големи размери и „особено тежък случай“.

Футболистът, който загуби не само пари

Мартин Петров е един от най-успешните български футболисти от поколението на Димитър Бербатов. Лявото крило блестеше във „Волфсбург“, след което игра за „Атлетико Мадрид“, „Манчестър Сити“, „Болтън“, „Еспаньол“ и завърши кариерата си в ЦСКА.

През 2015 г. Капитал поставят Петров на второ място в класацията на най-богатите български футболисти. Само за престоя си в „Манчестър Сити“ Петров е заработил близо 20 млн. лв., а през 2010 г. пристига в „Болтън“ със заплата от 87 хил. лв. седмично – впечатляваща сума дори за стандартите на Висшата лига. В „Еспаньол“ пък получавал по 90 хил. лв. на месец, преди да се завърне в България, където подписал с ЦСКА срещу далеч по-скромните 15 хил. лв. месечно.

